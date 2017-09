Ryanair mení pravidlá pre príručnú batožinu, cestujúci s prioritným nástupom budú mať výhodu

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Letecká spoločnosť Ryanair mení od novembra prepravné podmienky pre batožinu. Ako informovala hovorkyňa letiska M.R. Štefánika Bratislava Veronika Ševčíková, väčšiu príručnú batožinu si budú môcť do lietadla zobrať už len tí cestujúci, ktorí si zakúpia prioritný nástup.

Zvyšujú limit podanej batožiny

Ostatní cestujúci budú musieť väčšiu batožinu odovzdať pri nástupe a personál ju umiestni do podpalubia. Na palubu si budú môcť cestujúci bez prioritného nástupu zobrať len menšiu batožinu, do 35 x 20 x 20 centimetrov.

Ryanair však zároveň zvyšuje limit podanej batožiny z doterajších 15 kilogramov na 20 kilogramov a znižuje poplatok za ňu. Spoločnosť chce týmito zmenami povzbudiť cestujúcich, aby viac využívali podanú batožinu. Zároveň chce znížiť počet cestujúcich s dvomi príručnými batožinami pri nástupnej bráne.

Vysvetľuje, že príliš veľa cestujúcich využíva možnosť vziať si so sebou dve príručné batožiny, no pri 97-percentnej obsadenosti jednotlivých letov nie je nad hlavami cestujúcich na palube dostatočný priestor na taký objem batožiny, čo vedie k predlžovaniu trvania nástupu do lietadla a následnému meškaniu letov.

Aj naďalej bude platiť, že cestujúci spoločnosťou Ryanair má nárok zdarma prepraviť jeden kus príručnej batožiny s rozmerom 55 x 40 x 20 centimetrov, ako je napríklad kufor na kolieskach. Cestujúci bez prioritného nástupu ju však budú musieť odovzdať pri bráne. Všetci si na palubu môžu zobrať jeden kus menšej batožiny s rozmermi 35 x 20 x 20 centimetrov, čiže napríklad kabelku, tašku či notebook.

Nové pravidlá od novembra

Ako uviedol riaditeľ marketingu spoločnosti Ryanair Kenny Jacobs, zníženie poplatku za podanú batožinu z 35 na 25 eur bude stáť Ryanair viac ako 50 miliónov eur ročne.

„Avšak veríme, že ponúknutím väčšej batožiny za nižší poplatok povzbudíme viac cestujúcich, aby zvážili zakúpenie si podanej batožiny, čo zníži počet cestujúcich s dvoma príručnými batožinami pri nástupných bránach, keďže to spôsobuje meškania letov z dôvodu veľkého objemu batožiny a dlhšieho času jej nakladania,“ dodal.

Nové pravidlá pre príručnú batožinu začnú platiť od 1. novembra a týkajú sa všetkých rezervácií letov od 1. novembra a neskôr bez ohľadu na to, či bola rezervácia letu uskutočnená pred 1. novembrom alebo po ňom. Poplatok 25 eur za podanú batožinu pritom bude platiť len pre rezervácie batožiny v čase kúpy letenky. Podané batožiny, ktoré si cestujúci pridajú do rezervácie neskôr, alebo až na letisku, budú stáť 40 eur.

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe a na letisku v Bratislave zriadila v marci 2015 svoju základňu. Na pravidelných linkách z Bratislavy a späť spoločnosť v minulom roku prepravila 1 161 868 cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 15 %, resp. o 151 290 osôb. Minuloročný počet cestujúcich Ryanairu predstavoval 66 % všetkých pasažierov vybavených na bratislavskom letisku.