Ryanair spojí Bratislavu s tureckým letoviskom Dalaman

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Bratislavské letisko bude mať nové priame spojenie s tureckým letoviskom Dalaman. Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair začne prevádzkovať pravidelnú linku 28. júna, fungovať bude raz týždenne každý štvrtok.

Osem nových liniek

Dalaman leží pri tureckom pobreží Stredozemného mora v provincii Mugla. Ide o jednu z destinácií, kam v tomto roku Ryanair začal, resp. ešte začne, prevádzkovať nové spojenia z Bratislavy.

„Letecká spoločnosť Ryanair otvára z Bratislavy tento rok osem úplne nových leteckých liniek. V marci pribudli nové linky na Maltu, do Burgasu v Bulharsku, do Pafosu na Cypre, do Solúna v Grécku, od júna zase linky do Eindhovenu v Holandsku a tureckého Dalamanu,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

Od novembra Ryanair pridá aj linky do Marrákeša v Maroku a ukrajinského Kyjeva na hlavné letisko Boryspiľ. „Ryanair prevádzkuje z Letiska M. R. Štefánika počas tohto leta spolu 25 pravidelných liniek, čo je historicky najvyšší počet od začiatku jeho pôsobenia u nás od roku 2005,“ dodal Pojedinec.

V Bratislave od roku 2015

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe a na letisku v Bratislave zriadil v marci 2015 svoju základňu. Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004.

Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, keď prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.