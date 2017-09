Ryanair v nasledujúcich týždňoch zruší desiatky letov denne

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair v nasledujúcich šiestich týždňoch zruší denne desiatky letov. Ako informovala spoločnosť na svojej webstránke, chce tak zlepšiť presnosť svojich letov, ktorá v prvých týždňoch septembra spadla pod 80 %.

Príčiny meškania letov

V piatok Ryanair okrem iných zrušil let z Leedsu do Bratislavy a späť. Na sobotu nie je plánovaný žiaden zrušený let, ktorý by sa dotkol bratislavského letiska. Zoznam zrušených letov do ďalších dní Ryanair zatiaľ nezverejnil.

Na príčine výrazného zhoršenia dochvíľnosti letov boli kapacitné problémy a štrajky dispečerov, zlé počasie, ale aj zvýšené čerpanie dovoleniek pilotov a palubného personálu.

Ryanair bude zákazníkov kontaktovať

Ryanair v súčasnosti dovolenky svojich pracovníkov eviduje nie v kalendárnom roku, ale od apríla do marca. To sa má od budúceho roka zmeniť na kalendárny rok. V prechodnom období si preto zamestnanci čerpajú tie časti dovolenky, ktoré by si nemohli preniesť do nasledujúceho obdobia.

Zákazníkov zrušených letov bude letecká spoločnosť kontaktovať priamo, pričom im ponúkne prebookovanie alebo vrátenie peňazí.

Zrušením približne 2 % letov chce Ryanair dosiahnuť dostatok záložných kapacít, aby zabezpečil presnosť letov na obvyklej úrovni. Pôjde o približne 40 až 50 letov denne až do začiatku zimného letového poriadku v novembri.