Rybárčenie v zime – tieto tipy musíte poznať

BRATISLAVA 20. decembra 2018 (WBN/PR) – V zimnej sezóne rybolov nie je o chytaní veľkých rýb, v tomto ročnom období je na háčiku dobrá aj každá malá rybka. Kto je však zarytým rybárom, ten si neodoprie rybačku ani v mrazivom počasí, veď následky chladu na organizmus sa dajú viacerými spôsobmi zmierniť na minimum.

Pre milovníkov rybolovu sa ani v zime rybačka nekončí, keďže ryby sa dajú chytať za každého počasia. Aj v zime každý rybár používa tradičné rybarske potreby akými sú prúty, navijaky, háčiky a sieťky, do ktorých môže až do konca januára chytať zubáče, ostrieže a iné druhy rýb. Zmeniť by však mal nástrahy a miesta rybolovu.

Nástrahy a miesta rybolovu

Ak chcete byť pri rybárčení v zime úspešní, dôkladne vyberajte správne nástrahy a miesto rybolovu. Krmivo má byť len také, ktoré je vhodné aj do studenej vody. Miesto rybolovu môžete zvoliť na ktoromkoľvek súkromnom jazere, kde je povolený lov na dierkach. Relax pri rybárčení si každý rybár môže užívať aj v zime, no nesmie podceniť kvalitné oblečenie a teplú obuv. Dobrým tipom sú aj rybárske bivaky. Pre jednu osobu je ideálny typ so šírkou 280, výškou 140 a dĺžkou 175 centimetrov, pre pohodlné bivakovanie dvoch osôb je však vhodná dĺžka aspoň 275 centimetrov.

Teplé nepremokavé oblečenie

Ak radi chytáte ryby aj v nepriaznivom chladnom počasí, o to dôslednejšiu pozornosť venujte vhodnému oblečeniu. Rybár má mať na sebe pohodlné teplé odevy, ktoré sú nepremokavé, odolné voči mrazu aj vetru, aby mohol byť bez neblahých zdravotných následkov vonku celé hodiny aj v zime. Rybárske zimné bundy a nohavice musia byť dostatočne teplé a najmä nepremokavé, čo zabezpečia špeciálne membrány a podlepené spoje. No nepremokavosť odevov je dobré udržiavať a obnovovať vhodnými impregnačnými prostriedkami. Kvalitné zimné bundy a nohavice obsahujú aj špeciálne podšívky z extra hrejivých materiálov, aby rybárovi dodali dostatok tepla aj v mínusových teplotách a aby sa svojej záľube mohol venovať aj v zime.

Obuv do každého počasia

Kvalitné zimné topánky a termo ponožky sú základom toho, aby aj nohy rybára boli celé hodiny v teple aj v mrazivom počasí. Kvalitná zimná obuv je vyrobená z akostných vrchných aj podšívkových materiálov, musí byť pevná a nepremokavá, s hrubou nešmykľavou podrážkou. Ideálne zateplenie je z kožušiny. Obuv rybára má mať zosilnenú špičku a pätu, teplú vkladaciu stielku a jazyk po celej dĺžke má byť všitý tak, aby zabránil prenikaniu vody dovnútra. Do zimnej obuvi je dobré vyberať funkčné ponožky z priedušných materiálov, ktoré dobre priliehajú na nohy aj chodidlá. Pri rybárčení je nutné používať ponožky, ktoré sú pevné, no zároveň pružné, ktoré sú prirodzene schopné pohlcovať aj odvádzať vlhkosť.