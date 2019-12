Rybáriková ešte plánuje reprezentovať Slovensko, ale už myslí aj na život po kariére

V roku 2017 dosiahla najväčší úspech kariéry, keď sa prebojovala do semifinále Wimbledonu. V rebríčku WTA sa vyšplhala na 17. miesto, ale ostatné mesiace boli z pohľadu slovenskej tenistky Magdalény Rybárikovej jedno veľké trápenie.

Uvažuje nad koncom kariéry

Zdravotné problémy sa prejavili nielen na odohraní iba 24 zápasov v sezóne 2019, ale aj na tom, že rodáčka z Piešťan uvažuje nad koncom kariéry.

„Hrám tenis 25 rokov a posledný rok som bola stále zranená. Moje telo mi hovorilo, že stačí. Cítila som to na sebe, bola som unavená, nešlo mi to. Mám krehké telo, nikdy som nebola atletický typ. K tomu ten vek a nevôľa. Prestali ma baviť tréningy, robila som viac menej tenis už len z donútenia. A tak sa fungovať nedá,“ vyjadrila sa 31-ročná Rybáriková v rozhovore pre web sport24.pluska.sk.

Učaroval jej aj golf

V roku 2019 ukončila aktívnu kariéru Dominika Cibulková, no Magdaléna Rybáriková ešte plánuje istý čas na tenisových kurtoch zotrvať.

„Vo februári a apríli ma čaká Pohár federácie a potom sa uvidí. Učaroval mi golf, takže tomu venujem dosť času. Dopriala som si aj viac dovolenky, niekoľko týždňov som strávila na Mauríciu. Svojím spôsobom si zvykám na život bez tenisu,“ povedala víťazka štyroch turnajov WTA.

To, že sa športová kariéra Magdalény Rybárikovej chýli ku koncu potvrdzujú aj slová o jej plánoch do budúcnosti. Tá by nemala súvisieť s tenisom. „Chcela by som niečo v smere developerských projektov. Momentálne staviam dva domy a vyzerá to tak, že som sa v tom našla,“ dodala slovenská tenistka.