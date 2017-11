Rybáriková sa stala najlepšou slovenskou tenistkou, medzi mužmi ocenili premiérovo Gombosa

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) – Tenistami roka 2017 v SR sa v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu (STZ) stali Norbert Gombos a Magdaléna Rybáriková.

Obaja sú laureátmi premiérovo. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. ročníka tejto bilančnej aktivity STZ sa konalo v utorok na galavečere v priestoroch Národného tenisového centra (NTC) v Bratislave.

V kategórii tímov si vyslúžili najviac priazne respondentov fedcupové reprezentantky SR. Najlepšími juniormi sú Martin Fekiač a Viktória Morvayová, Talentom roka 2017 je rovnako ako vlani Romana Čisovská.

Gombos nazbieral 235 bodov

Do ankety prispelo 61 hlasujúcich funkcionárov, členov Siene slávy STZ, trénerov, novinárov a ďalších oslovených osôb. Za prvé miesto boli pri vyhodnocovaní 4 body, za druhé 2 a za tretie 1.

Dvadsaťsedemročný rodák z Galanty Gombos, hráč TK Slávia STU Bratislava a programu Národného tenisového centra, sa počas hodnoteného obdobia prepracoval na 80. miesto vo svetovom rebríčku, momentálne figuruje na 134. priečke. Zverenec Ladislava Simona sa dostal do štvrťfinále singla na hlavnej profesionálnej úrovni ATP World Tour v Marseille a získal titul na challengeri v Orléanse.

„Je to pre mňa obrovská česť. Kto by povedal, že taký ´drevák´ ako ja môže získať takúto cenu a poctu… Bez mojich rodičov, ktorí ma dali na tenis, by som tu nestál. Vďaka patrí i môjmu trénerovi. Možno nám pomohla i ´FIFA´, ktorú hrávame v hoteloch. Je to jediná hra, ktorú mám a môžeme ju hrať viacerí. Nemôžem zabudnúť ani na mojich kondičných trénerov Dávida a Ladislava Olaszovcov, ktorí so mnou pracujú, odkedy som v NTC. Chcem sa dostať späť do prvej stovky. Osemdesiate miesto vo svetovom rebríčku bolo skvelým naplnením cieľa. Žiaľ, záver sezóny mi nevyšiel a verím, že budúci ročník bude lepší,“ povedal Gombos.

Gombos nazbieral 235 bodov. Druhý skončil Lukáš Lacko (66) a tretí Andrej Martin (33). Hlasy ešte dostali Jozef Kovalík (32), Martin Kližan (21) a Igor Zelenay (13).

Skvelý rok Rybárikovej

Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková sa blysla prienikom do semifinále grandslamového Wimbledonu na tráve v Londýne, zahrala si finále kategórie WTA International v Linzi a kvalifikovala sa na koncoročný výberový šampionát WTA Elite Trophy do Ču-chaja – v základnej skupine Azalea prehrala 1:6, 6:7 (5) s Nemkou Juliou Görgesovou a zdolala 7:5, 1:6, 7:6 (5) Francúzku Kristinu Mladenovicovú, skončila na nepostupovej druhej priečke v tabuľke. Dvadsaťdeväťročná piešťanská rodáčka ukončila sezónu v Top 20, hoci v marci ako rekonvalescentka po dvoch vlaňajších letných operáciách bola až na 453. pozícii.

„Veľmi si vážim cenu aj krásny potlesk. Rok som začínala na 450. mieste a teraz som v Top 20, je to pre mňa ako sen. Sama by som to nedokázala: ďakujem mojim rodičom a trénerom, ktorí ma podporujú a stoja pri mne, nech som na akomkoľvek mieste v rebríčku. Vďaka patrí takisto Tiborovi Mackovi a Igorovi Moškovi, prezidentovi a generálnemu sekretárovi STZ. Dúfam, že budúca sezóna bude rovnako úspešná, ako bola táto,“ vyhlásila Rybáriková.

Laureátka získala od prispievateľov 230 bodov. Nasledujú Dominika Cibulková (116), Jana Čepelová (30), Viktória Kužmová (29), Karolína Schmiedlová (4) a Kristína Kučová (1). Rybáriková triumfovala aj vo fanúšikovskej ankete o najpopulárnejšieho hráča, a to tiež prvý raz.

Hantuchová si užíva novú etapu života

V kategórii družstiev za fedcupovým (163) skončilo daviscupové (106), tretí je tím dievčat do 12 rokov (60). Ceny za príspevok k rozvoju tenisu od STZ dostali Anton Dragun, Jarmila Kováčová, Mária Kováčová a Ivan Zelenák. Do Siene slávy STZ, ktorá už má 25 členov, v utorok uviedli Dominika Hrbatého a Henrietu Nagyovú. Slovenský tenisový zväz pri tejto príležitosti poďakoval za dlhoročnú reprezentáciu na individuálnej aj tímovej scéne Daniele Hantuchovej, ktorá v júli oznámila ukončenie svojej kariéry.

„Keď som sa lúčila na nedávnej exhibícii Tennis Champions, emócie boli také obrovské, že viac sĺz už ani nemôžem mať… Samozrejme, dnes je opäť špecifický večer. Je krásne zaspomínať si na kariéru so všetkými, ktorí pri mne stáli. Veľmi si užívam novú etapu v živote, ale tenis bude navždy v mojom srdiečku,“ podotkla 34-ročná popradská rodáčka Hantuchová.

Laureáti ankety Tenista roka 2017 v SR:

MUŽI:

1. Norbert Gombos 235 bodov

2. Lukáš Lacko 66

3. Andrej Martin 33

ŽENY:

1. Magdaléna Rybáriková 230

2. Dominika Cibulková 116

3. Jana Čepelová 30

JUNIORI:

1. Martin Fekiač 155

2. Samuel Puškár 133

3. Lukáš Palovič 65

JUNIORKY:

1. Viktória Morvayová 217

2. Barbora Matúšová 75

3. Lenka Stará 47

TALENTY:

1. Romana Čisovská 98

2. Inez Mária Kotlíková 95

3. Nina Stankovská 88

TÍMY:

1. ženy v Pohári federácie 163

2. muži v Davisovom pohári 106

3. dievčatá do 12 rokov 60

Anketa O najpopulárnejšieho tenistu roka 2017 podľa čitateľov internetovej stránky STZ:

1. Magdaléna Rybáriková 573 hlasov

2. Norbert Gombos 127

3. Dominika Cibulková 118

Prehľad víťazov ankety Tenista roka v SR v hlavných kategóriách:

MUŽI:

1994 Karol Kučera

1995 Karol Kučera

1996 Karol Kučera

1997 Karol Kučera

1998 Karol Kučera

1999 Karol Kučera

2000 Dominik Hrbatý

2001 Dominik Hrbatý

2002 Dominik Hrbatý

2003 Karol Kučera

2004 Dominik Hrbatý

2005 Dominik Hrbatý

2006 Dominik Hrbatý

2007 Dominik Hrbatý

2008 Filip Polášek

2009 Michal Mertiňák

2010 Lukáš Lacko

2011 Martin Kližan

2012 Martin Kližan

2013 Lukáš Lacko

2014 Martin Kližan

2015 Martin Kližan

2016 Martin Kližan

2017 Norbert Gombos

ŽENY:

1994 Karina Habšudová

1995 Karina Habšudová

1996 Karina Habšudová

1997 Karina Habšudová

1998 Henrieta Nagyová

1999 Henrieta Nagyová

2000 Henrieta Nagyová

2001 Henrieta Nagyová

2002 Daniela Hantuchová

2003 Daniela Hantuchová

2004 Daniela Hantuchová

2005 Daniela Hantuchová

2006 Daniela Hantuchová

2007 Daniela Hantuchová

2008 Dominika Cibulková

2009 Dominika Cibulková

2010 Daniela Hantuchová

2011 Dominika Cibulková

2012 Dominika Cibulková

2013 Dominika Cibulková

2014 Dominika Cibulková

2015 Karolína Schmiedlová

2016 Dominika Cibulková

2017 Magdaléna Rybáriková

Historické poradie podľa počtu víťazstiev v ankete:

7: Karol Kučera, Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová, Dominika Cibulková

5. Martin Kližan

4: Karina Cíleková-Habšudová, Henrieta Nagyová

2: Lukáš Lacko

1: Filip Polášek, Michal Mertiňák, Norbert Gombos, Karolína Schmiedlová, Magdaléna Rybáriková