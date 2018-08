Rybáriková uhrala na US Open iba štyri gemy a s turnajom sa lúči v prvom kole

NEW YORK 27. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nasadená ako tridsiataprvá ukončila už v 1. kole svoje pôsobenie na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku). V pondelňajšom stretnutí úvodného kola nestačila na Číňanku Čchiang Wang, ktorej podľahla za 69 minút 2:6, 2:6.

Dvadsaťdeväťročná Rybáriková (29. v rebríčku WTA) a o tri roky mladšia Čchiang Wang odohrali prvé vzájomné stretnutie. Úvod prvého setu patril čínskej tenistke, ktorá sa po dvoch brejkoch dostala do vedenia 5:0. Rybáriková následne znížila na 2:5 z jej pohľadu.

Hneď v nasledujúcej hre však slovenská tenistka znovu stratila servis a dovolila Číňanke využiť hneď prvý setbal. Aj úvod druhého dejstva patril Čchiang Wang, ktorá sa dostala do vedenia 2:0.

Slovenka síce rebrejkom znížila na 1:2, no následne si vyžiadala prestávku na ošetrenie. Ani pauza však Rybárikovej nepomohla, pri svojom podaní za stavu 2:5 čelila prvému mečbalu, ktorý jej súperka využila a postúpila do 2. kola.

Dvadsaťdeväťročná piešťanská rodáčka Rybáriková sa vlani dostala na poslednom grandslame sezóny do 3. kola, v ktorom podľahla Španielke Garbine Muguruzovej-Blancovej hladko 1:6, 1:6. Práve tretie kolo zostáva Rybárikovej kariérne maximum na US Open, dosiahla ho aj v rokoch 2008 a 2009.