Rýchlejšie verejné obstarávanie podľa Holého len zvýši korupciu, tvrdí mimovládka Transparency

Vládna reforma verejného obstarávania zvýši korupciu. Myslí si to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorá poukázala aj na ďalšie problematické oblasti v návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý predložil na medzirezortné pripomienkové konanie podpredseda vlády a autor reformy Štefan Holý.

Podľa organizácie vládny návrh v praxi výrazne zníži verejnú kontrolu pri približne 1500 zákazkách ročne v hodnote 750 miliónov eur. Takmer žiadne zákazky samospráv by sa už podľa organizácie nemuseli súťažiť, stačil by prieskum trhu, kde by obce mohli osloviť len firmy podľa svojej vôle.

„Tým pádom sa výrazne zvýši korupčné riziko vrátane predraženia zákaziek,“ upozorňuje Transparency.

Proces by sa skrátil na deväť mesiacov

Vicepremiér Štefan Holý pri prezentácii potrebných zmien argumentoval tým, že zákazky v hodnote okolo 20 miliónov eur trvajú až 695 dní, pričom jeho reforma by proces skrátila na 9 mesiacov. Vláda navrhuje, aby stavebné zákazky do 5,4 milióna eur a tovary a služby do 214-tisíc eur mohli byť zadávané bez verejnej súťaže, takzvaným prieskumom trhu.

To znamená, že obstarávateľ osloví pár firiem a z nich si vyberie najlepšiu ponuku. Sumy 5,4 milióna eur a 214-tisíc sú hranicami, nad ktorými povinnosť súťaže regulujú európske smernice.

Ako však pripomína Transparency, verejná súťaž sa robí tak, že zadávateľ centrálne na internete oznámi, čo chce nakupovať, dá istý čas firmám na zaslanie ponúk a následne si vyberá to najlepšie z tých, ktorí splnili kritéria a dali najlepšiu ponuku.

„Keďže verejné obstarávanie je jedným z najpodrobnejšie sledovaných procesov v štáte a existujú preň desiatky rôznych hlásení a výkazov s dátami, je k neuvereniu, ako môže vláda predstaviť „revolúciu“ s argumentom postaveným na jednom jedinom čísle. Alebo inak, najväčšiu zmenu, teda zrušenie povinnosti súťaží pri stavbách do piatich miliónov predstavila vláda bez toho, aby ukázala akékoľvek dáta, že pri týchto menších hodnotách je trvanie tendrov skutočne príliš dlhé,“ zdôrazňuje TIS.

Zákazky nad 20 miliónov eur nie sú smerodajné

Mimovládna organizácia analyzovala výsledky štátnych nákupov od roku 2015 s pomocou portálu UVOstat.sk, ktorý oficiálne dáta Úradu verejného obstarávania spracováva do prehľadných skupín. Podľa výsledkov analýzy zákazky nad 20 miliónov eur nie sú smerodajné pre zvyšok tendrov.

Kým ročne sa v období 2015-19 centrálne zadalo v priemere 3200 zákaziek za 4,2 miliardy eur, zákaziek nad 20 miliónov bolo ročne v priemere 27 v sume za 1,5 miliardy eur. Stredná hodnota trvania všetkých zákaziek je 125 dní, pri tých nad 20 miliónov je to od roku 2015 celkovo 226 dní.

Podľa TIS tak čísla potvrdzujú absurdnosť snahy meniť pravidlá pre celé verejné obstarávanie. Evidentne z toho podľa TIS vyplýva, že problém nebude v zákone, ak do 20 miliónov vieme nakupovať podobne, ako to robí väčšina európskych štátov.