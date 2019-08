Rýchlokorčuliarka Erbanová získala medailu na olympiáde, skúsenosti odovzdá hokejovým talentom

Ešte v predchádzajúcej zime sa Karolína Erbanová preháňala na „dlhých nožoch“ po ľadových ováloch a na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu získala rýchlokorčuliarsky bronz na 500 metrov.

Teraz sa 25-ročná rodáčka zo severočeského Vrchlabí venuje tréningu mladých hokejistov v klube, v ktorom sa kedysi dávno tiež venovala hokeju.

Skúsenosti odovzdá s radosťou

„Hrala som ho ešte v detstve, potom som prešla k rýchlokorčuľovaniu. K hokeju mám dlhodobý vzťah a keď prišiel záujem o moje korčuliarske skúsenosti využiteľné pre hokejistov, neváhala som a vydala som sa týmto smerom,“ prezradila pre oficiálny web klubu HC Stadion Vrchlabí účastníčka troch ZOH, pričom vo Vancouveri 2010 štartovala ako 17-ročná.

O náplni svojej novej práce prezradila aj viac. „Budem sa pohybovať naprieč kategóriami, čo je pre mňa výzva. Ako presne to bude fungovať, ešte uvidíme. Šport ma baví a tým, že som na najvyššej úrovni strávila posledných niekoľko rokov, budem odovzdávať svoje skúsenosti s radosťou,“ poznamenala Karolína Erbanová.

Podobná technika v hokeji a krasokorčuľovaní

Podľa nej je technika korčuľovania podobná v hokeji aj rýchlokorčuľovaní. „Korčule sú rozdielne, ale technika podobná. Keď som si po asi desiatich rokoch opäť obula hokejové korčule, bola som prekvapená, že na nich môžem uplatniť dosť z toho, čo som sa naučila na rýchlokorčuliarskych nožoch. Napríklad nižší posed či jazda v ťažisku sú prvky, ktoré sa dajú uplatniť v hokeji,“ skonštatovala Erbanová.

Venovať sa bude práci s deťmi, ktorú si už počas predchádzajúcich mesiacov osvojovala v škole. „Počas školského roka som chodila asistovať na hodiny telesnej výchovy. Bola to moja prvá skúsenosť s deťmi a bola veľmi cenná,“ doplnila a pripustila, že po viac ako dekáde sa možno nechá zlákať aj do hokejového výstroja a vráti sa k športu, ktorému sa venovala do puberty.