Rýchlosť môže rozhodnúť o úspechu vášho biznisu

BRATISLAVA 9. augusta (WBN/PR) – Vývoj nových technológií, tlak na efektivitu, bezpečnosť či požiadavky zákazníkov. To všetko sú faktory, ktoré pôsobia aj na rozvoj nových služieb v oblasti prepravy. Čoraz viac sa tak dostáva do popredia rýchlosť doručenia. Pre niektoré druhy biznisu môže byť práve rýchlosť komunikácie rozhodujúca. V rámci Bratislavy majú firmy možnosť doručiť svoju zásielku už za dve hodiny.

Spoločnosti, ktoré sa musia spoľahnúť na rýchlosť, potrebujú doručiť svoje zásielky rýchlo a efektívne. Či už ide o notárske dokumenty, zmluvy, vzorky alebo podklady do súťaží, často sa vyžaduje doručenie obratom. V rámci Bratislavy preto môžu spoločnosti využívať službu kuriérskej spoločnosti DPD, City Service, ktorá im garantuje doručenie zásielky do dvoch hodín od objednávky.

„Služba City Service je využívaná najmä pre menšie zásielky. Spravidla sú to dokumenty do tendrov, dokumentácia medzi bankami alebo inými finančnými inštitúciami. Zároveň si myslím, že ju môžu využiť aj spoločnosti pre rýchlejšie doručenie náhradného dielu či inej dôležitej veci už do 2 hodín v rámci mesta. Vidíme v tejto službe veľký potenciál nárastu tak, ako je to aj v iných európskych mestách,“ povedal Peter Pavuk, generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD na Slovensku.

Aby sa doručovanie ešte zrýchlilo, môžu si spoločnosti dať poslať zásielku po doručení obratom späť na svoju adresu. Tento postup je vhodný napríklad pre spätné doručovanie podpísaných zmlúv. Obchod sa tým zefektívňuje a zrýchľuje, čím spoločnosti šetria čas na ďalšie potrebné činnosti.

City Service neslúži iba pre krízové situácie, je skvelým pomocníkom v každodennom biznise, v ktorom chcú ľudia poznať odpovede rýchlo a mať podklady včas. V prípadoch, kedy nie je nutné zásielku obdržať obratom, môžu spoločnosti využiť expresné doručenie kuriérskou spoločnosťou DPD s dodaním do 10:00, do 12:00 alebo do 18:00 nasledujúci deň. Majú tak garanciu, že dokumenty, ktoré potrebujú doručiť budú doručené načas.

Okrem časového hľadiska môže byť pre spoločnosti podstatný aj faktor bezpečnosti. DPD poskytuje službu B-Sign, ktorá umožňuje bezpečné spracovanie zmluvných dokumentov, odosielaných spolu s tovarom bez nutnosti dokumenty posielať v tlačenej forme. Príjemca podpisuje elektronickú verziu zmluvy pri doručení zásielky na tablete u kuriéra a dokument je ešte v ten deň dostupný pre odosielateľa.

„Zavedenie tejto technológie zvyšuje bezpečnosť pri práci s osobnými údajmi a komfort pre príjemcu, ale aj odosielateľa pri doručovaní zmluvných dokumentov,“ približuje Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD SK. „Príjemca si môže zmluvu preštudovať vopred, je mu zaslaná mailom. Zásielku si pred podpisom na tablete otvorí zadaním PINu a následne sú všetky dokumenty biometricky podpísané a opätovne uzamknuté. Ešte v ten istý deň je dostupný pre odosielateľa,“ dodal Pavuk.

Počas podpisovania zaslaných zmlúv u kuriéra na tablete sníma využitá technológia kľúčové parametre autora podpisu, ktoré zaručia jeho autenticitu. Ide o časové rozdelenie ťahov, presnú postupnosť ťahov vrátane diakritiky, zrýchlenie či spomalenie ťahu a presné meranie tlaku na podložku. Vie tak vyhodnotiť pravosť podpisu a prípadne aj porovnať podpis s referenčnou databázou podpisov.