Slovenskí rýchlostní kanoisti nezískali medailu, elitná štvorica skončila na piatom mieste

RAČICE 27. augusta (WebNoviny.sk) – Dve piate, jedno siedme a jedno ôsme miesto pribudli v nedeľu predpoludním do finálovej bilancie reprezentantov Slovenska na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v českých Račiciach.

Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s medailovým ziskom už v sobotu, keď novozložený dvojkajak Peter Gelle, Adam Botek finišoval na striebornej pozícii v K2 1000 m.

Držali krok s najrýchlejšími

O obe piate priečky sa v nedeľu postarali štvorkajaky. Najprv mladší z nich v zložení Martin Nemček, Milan Fraňa, Samuel Baláž, Gábor Jakubík vo svojej premiére na svetovom šampionáte v K4 1000 m takmer útočil na medaily. Zlato získali favorizovaní Austrálčania pred Maďarmi a Nemcami. Slováci finišovali s odstupom 4,840 s za víťazmi.

“V porovnaní so semifinále boli podmienky ideálne. Kĺzalo nám to od štartu, nestrácali sme. Taktika bola držať sa Nemcov čo najdlhšie a v závere ísť podľa toho, ako na tom budeme so silami. Tie nám vo finiši trochu chýbali, ale s piatym miestom sme spokojní,“ povedal Milan Fraňa. “Háčik” lode Martin Nemček na neho nadviazal: “Štart sme mali dobrý, držali sme krok s najrýchlejšími loďami. Sústredili sme sa však na seba. Zajazdili sme tak, ako sme si to povedali a možno ešte lepšie. Ak by mi niekto povedal pred MS, že skončíme piati, asi by som mu neveril. Je to z môjho pohľadu neskutočne dobrý výsledok. Som šťastný, stále tomu nemôžem uveriť.“

Obrovská konkurencia v olympijskej disciplíne

Elitný slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka skončil na piatom mieste v disciplíne K4 500 m. Zlato si vybojovali Nemci, striebro Španieli a bronz zostáva v Česku. Vlajková loď slovenskej kanoistiky mala pôvodne obhajovať titul majstrov sveta v K4 1000 m, ale po zmene situácie a získaní statusu olympijskej disciplíny K4 500 m zverenci trénera Petra Likéra uprednostnili v Račiciach práve túto vzdialenosť.

V nej sa zišla na pomery poolympijského roku vskutku obrovská konkurencia. Nemci a Španieli vo finále odskočili ostatným lodiam hneď na začiatku, Slováci sa na medzičase na 250 m pohybovali okolo 6. miesta. V závere síce slovenské kvarteto mocne finišovalo, ale v súboji o bronz napokon uspeli domáci Česi pred Rusmi a Slovákmi.

Mládková hodnotí šampionát ako úspešný

Ivana Mládková skončila siedma vo finále disciplíny K1 200 m. Systémom štart-cieľ dominovala hlavná favoritka Novozélanďanka Lisa Carringtonová, ktorá pridala do jagavej zbierky už siedme zlato z majstrovstiev sveta. Skúsená Mládková má za sebou vydarený svetový šampionát s dvoma finálovými účasťami v singlových disciplínach, keďže v sobotu bola ôsma v K1 500 m.

“V kútiku duše som verila, že by som mohla skončiť do šiesteho miesta. Bolo to však veľmi tesné, zatiaľ som to videla iba v zábere na veľkoplošnej obrazovke. Siedme miesto je v poriadku. Štart som mala, podobne ako v sobotu, super a myslím si, že celá jazda bola dobrá,” uviedla Ivana Mládková a ďalej pokračovala: “Šampionát budem hodnotiť určite ako úspešný, predtým som sa na MS v singlových disciplínach nepretekala. Vyskúšala som si dve disciplíny, v oboch som sa dostala do finále a zabojoval som v nich o vyššie umiestnenie. Budem spomínať na fantastickú tribúnu v Račiciach, pretože je pred ňou super pretekať. Bolo tu aj veľa priaznivcov z Novák, dúfam, že som ich nesklamala. V nedeľu som mala prvú dráhu, cítila som sa ako v kotli.”

Čech triumfoval pred domácim publikom

Skúsený kajakár Peter Gelle skončil ôsmy v A-finále K1 500. Zlato vybojoval pred domácimi fanúšikmi dominantným spôsobom Čech Josef Dostál, do zbierky pridal tretie zlato z MS. Strieborný medailista z finále K2 1000 m Gelle zaostal za víťazom o 3,605 s.

V nedeľu predpoludním sa ďalšie tri slovenské lode predstavili v B-finále, čiže v bojoch o 10.- 18. miesto. Najlepšie si počínal kanoista Matej Rusnák, ktorý skončil tretí, čiže celkovo dvanásty v C1 500 m. Kajakár Miroslav Zaťko aj mladučká kanoistka Gabriela Ladičová obsadili v B-finále zhodne poslednú 9. pozíciu, čiže v celkovom poradí budú klasifikovaní na 18. priečke.

MS V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE

MUŽI

K4 500 m – A-finále: 1. Nemecko (Tom Liebscher, Ronald Rauhe, Max Rendschnidt, Max Lemke) 1:17,734, 2. Španielsko 1:18,371, 3. Česko 1:18,729,…5. Slovensko (Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka) 1:19,471

K4 1000 m – A-finále: 1. Austrália (Kenny Wallace, Jordan Wood, Riley Fitzsimmons, Murray Stewart) 2:50,576 min, 2. Maďarsko 2:50,931, 3. Nemecko 2:53,146,…5. Slovensko (Martin Nemček, Milan Fraňa, Samuel Baláž, Gábor Jakubík) 2:55,416

K1 200 m – B-finále: 1. (10. miesto) Carlos Arévalo (Šp.) 34,964,…9. (18.) Miroslav Zaťko (SR) 36,608

K1 500 m – A-finále: 1. Josef Dostál (ČR) 1:36,520, 2. René Holten Poulsen (Dán.) 1:38,267, 3. Oleg Kucharyk (Ukr.), 1:38,483, …8. Peter Gelle (SR) 1:40,125

C1 500 m – B-finále: 1. (10.) David Fernández (Šp.) 1:52,430,…3. (12.) Matej Rusnák (SR) 1:54,580

ŽENY

K1 200 m – A-finále: 1. Lisa Carringtonová (N. Zél.) 38,433, 2. Emma Aastrand Jörgensenová (Dán.) 39,001, 3. Marta Walczykiewiczová (Poľ.) 39,559,…7. Ivana Mládková (SR) 39,785

C1 200 m – B-finále: 1. (10.) Katie Reidová (V. Brit.) 49,139,…9. (18.) Gabriela Ladičová (SR) 52,250