S Angličanmi sme si to chceli futbalovo rozdať, hovorí tréner Kozák po prehre vo Wembley

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti nevyťažili bodový zisk z výborného vstupu do pondelkového zápasu v londýnskom Wembley proti domácim Angličanom (1:2) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska. Hostitelia sa výrazne priblížili k účasti na svetovom šampionáte, Slovákov čaká dôležitý októbrový finiš v kvalifikačnej skupine.

Zverencov Jána Kozáka v Londýne už v 3. min poslal do vedenia Stanislav Lobotka. Angličania zmazali manko v 37. min, po rohovom kope sa v pokutovom území presadil Eric Dier. O víťazný gól sa po hodine hry postaral Marcus Rashford.

„Zápas sa pre nás začal vyvíjať veľmi dobre. Dali sme rýchly gól a aj sme dobre hrali. Dobrou kombináciou sme zaskočili súpera. Mali sme hru pod kontrolou. Škoda tej štandardky, dostali sme lacný gól. Súper sa dostal do situácie, že sa nemusel ponáhľať, pripravil si situácie a začal byť nebezpečnejší. Najmä v úvode druhého polčasu nás zatlačili trochu viac než sme chceli. Vyvrcholením bol ich druhý gól. Snažili sme sa vyrovnať, boli na to aj príležitosti, veľmi silný súper však kontroloval hru. Každá prehra mrzí, myslím si však, že chlapci vydali zo seba všetky sily. Treba rešpektovať aj silu súpera,“ povedal Ján Kozák.

Každý zápas s Anglickom bol iný

Kormidelník SR priznal, že o zložení stopérskej dvojice pre tento duel mal jasnú predstavu – po odpykaní kartového trestu už boli k dispozícii Martin Škrtel a Ján Ďurica: „Tých 90 zápasov, čo spolu odohrali, to sa nedá ničím nahradiť. Ani na chvíľu som neváhal, že ich dám do takého ťažkého zápasu, navyše, boli oddýchnutí. Urobili aj nejaké chyby, zastali si však svoju úlohu.“

Slováci si v uplynulom kalendárnom roku s Angličanmi zmerali sily dvakrát v priebehu troch mesiacov. Na európskom šampionáte vo Francúzsku sa v základnej B-skupine v júni v Saint-Étienne zrodila bezgólová remíza. K bezgólovému výsledku sa schyľovalo aj v septembri v Trnave v úvode aktuálnej kvalifikácie, v 95. minúte však tri body pre hostí zabezpečil Adam Lallana.

„Každý zápas s Anglickom bol iný. Na ME sme potrebovali bod na postup zo skupiny a urobili sme všetko pre to, aby sme ho získali. Nebol to pekný futbal, no ubránili sme to. Doma sme chceli niečo iné, vylúčenie to však všetko zvrátilo a nedalo sa to urobiť. Teraz bol zámer jednoznačný. Aj zostava a rozostavenie ukázali, že si to s nimi chceme futbalovo rozdať. Zastával som názor, že vo Wembley sa nedá brániť výsledok 0:0. Vedel som, že potrebujeme dať gól, aby sme niečo uhrali. Škoda, mali sme dosť gólových šancí. Takýto zápas sa dá uhrať vtedy, keď máte aj športové šťastie a premeníte aspoň polovicu šancí. To sme neurobili,“ podotkol Kozák.

Vykartovaný Škriniar

Anglicko je dve kolá pred koncom s 20 bodmi lídrom F-skupiny, Slovensko má 15 bodov, Škótsko a Slovinsko po štrnásť, Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Slováci uzavrú svoje vystúpenia v „efku“ v októbri – predstavia sa v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).

„Situácia nie je jednoduchá. Pred týmto dvojzápasom sme si priali, aby sme boli v situácii, že to máme pod kontrolou a nie sme závislí na iných výsledkoch. Je dobré, že po tom zlom začiatku ešte aj v poslednom dvojzápase je o čo hrať. V Škótsku to bude zápas kto z koho,“ uviedol rodák z Matejoviec nad Hornádom, ktorý v Glasgowe pre kartový trest nebude môcť rátať s Milanom Škriniarom: „Mrzí ma, že sa Škriniar vykartoval. Mohol to ustáť, nemusel ísť do toho súboja. Začína byť v národnom tíme čím viac udomácnený a rastie z neho dobrý futbalista.“

Kouč SR sa vyjadril aj k inému účastníkovi nedávneho európskeho šampionátu hráčov do 21 rokov Stanislavovi Lobotkovi.

„To, že Stano je dobrý hráč, o tom nikto nepochybuje. Ja som vtedy dal slovo trénerovi dvadsaťjednotky, že nebudem vytrhávať hráčov. Možno to bolo aj dobré, hrali na ME a predali sa, viacerí sú v lepších kluboch. To je dobré pre slovenskú reprezentáciu. Stano odohral proti Slovinsku, samozrejme, lepší zápas ako dnes, dal síce gól, no mal aj hluché miesta. V oboch zápasoch ho však bolo cítiť a hral dobre,“ uzavrel Ján Kozák na margo strelca jediného pondelkového slovenského gólu vo Wembley.