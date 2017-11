S Bičanom o 1 000 000 eur naposledy!

BRATISLAVA 23. novembra 2017 (WBN/PR) – Hra o Niké je jediná televízna relácia na Slovensku, ktorá ponúka megavýhru 1 000 000 eur. Moderátor Andrej Bičan ju však uvedenie už onedlho po posledný raz. Vstupenkou do hry sú žreby Hra o Niké, a tie sa v pobočkách Niké rýchlo míňajú. Budete to vy, kto sa bude ešte pred Vianocami tešiť z astronomickej výhry?

Hra o Niké priniesla obrovskú zmenu do života mnohým Slovákom. Desiatky z nich si kúpili nové bývanie, auto či dopriali vytúženú dovolenku. Viaceré výhry sa priblížili k sume 100 000 eur a pani Anna zo Zvolena si na Miliónovom kolese vytočila dokonca 500 000 eur. Zo skromne žijúcej dôchodkyne sa tak behom pár minút stala jedna z najbohatších žien na Slovensku. Každé dva týždne napíše Hra o Niké vždy ďalší a osobitý víťazný príbeh. Tentoraz to však bude poslednýkrát. Niekoľko posledných žrebov je k dispozícii v pobočkách Niké do 29. novembra. To je posledný deň, kedy môžete udržať svoju životnú šancu – stať sa milionárom.

Chcete zabojovať o 1 000 000 eur? Viac informácií nájdete tu.