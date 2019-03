S hrdinom filmu Arctic: Ľadové peklo si siahnete na dno svojich síl

BRATISLAVA 25. marca 2019 (WBN/PR) – V Arktíde môže teplota klesnúť až na –70°C. V tejto neprajnej, opustenej a ľadovej pustatine bojuje o prežitie muž. Okolo neho je len biela ničota a vrak lietadla, v ktorom sa ukrýval, pozostatok dávnej nehody. Postupne sa naučil, ako bojovať so zimou a víchricami, ako byť ostražitý voči ľadovým medveďom a ako si uloviť potravu. Nečakaná udalosť ho však prinúti vyraziť na dlhú a nebezpečnú cestu, ktorá rozhodne o jeho prežití. Ľadová zem však chyby neodpúšťa.

Prvý celovečerný film Arctic: Ľadové peklo brazílskeho YouTubera a režiséra hudobných videí Joa Pennu mal premiéru na Festivale v Cannes a získal si priazeň fanúšikov po celom svete. Je výnimočný svojim naturalizmom a autenticitou. Úmorná 19-dňová produkcia v teréne na Islande bola pre Madsa Mikkelsena, herca zo seriálu Hannibal a filmov Rogue One: A Star Wars Story či Dr. Strange, najťažším a aj najnáročnejším nakrúcaním, ktoré kedy absolvoval.

Mikkelsen hovorí: „Stále som strácal hmotnosť, chudol som a chudol, nemal som vôbec žiadnu energiu a zabúdal som jesť. Musel som robiť fyzicky extrémne náročné veci, ktoré by mi dali zabrať, aj keby som bol fit! Bol som vyčerpaný, ale emócie boli presne na mieste. A práve preto sú niektoré scény o niečo emotívnejšie! Párkrát som sa v podstate zrútil, pretože aj postave by sa to stalo.“

Snímku o úžasnom odhodlaní a neskrotnej prírode prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Vychutnať si ho môžete od 28. marca 2019.