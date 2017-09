S hypotékou pre mladých získate vo VÚB špeciálny bonus

BRATISLAVA 18. septembra 2017 (WBN/PR) – Získať ju môžu mladí do 35 rokov, doterajšie pravidlá dotácie úrokov platia už len do konca roka.

Všeobecná úverová banka bude k hypotéke pre mladých priznávať od polovice septembra 2017 jednorazový príspevok vo výške 200€. Banka do konca roka očakáva nárast záujmu o tento druh hypoték, pretože od januára sa zmení doterajší model podpory štátu. Súčasne sa od októbra zvyšuje maximálna výška príjmu žiadateľa, ktorá je stropom pre získanie štátom dotovanej hypotéky.

Hypotéky pre mladých s podporou štátu môžu získať mladí ľudia do 35 rokov s príjmom do určitej výšky. Na trhu je o ne záujem. Vo VÚB je skoro každá šiesta poskytnutá hypotéka práve hypotékou pre mladých. Medziročne banka eviduje približne 15-percentný rast počtu poskytnutých hypoték tohto druhu. Vlani banka pomohla výhodným úverom pri viac ako 5 tisíc bytoch či domoch a požičala mladým v rámci týchto zvýhodňovaných hypoték 330 miliónov. „Chceme motivovať mladých ľudí, aby ešte využili posledné mesiace platnosti pôvodne vžitého nastavenia,“ uviedla vedúca oddelenia úverových produktov vo VÚB Angelika Farkašová.

Podpora hypoték prechádza na nové pravidlá

Do konca tohto roka štát poskytuje podporu hypoték pre mladých vo forme bonifikácie – zníženie úrokov o 3 percentuálne body (štát 2%, banka 1%).

Od nového roka však už úroky nebudú znižované priebežne v mesačnej splátke úveru. Po novom pôjde o nepriamu podporu v podobe odpočítateľnej položky z daňového základu po skončení roka. „Podpora bude realizovaná pri podaní daňového priznania, resp. v rámci ročného zúčtovania príjmov za predošlý rok, kedy si klient uplatní daňový bonus. Zníži si tak základ dane, a teda aj samotnú daň z príjmu. Zodpovednosť za uplatnenie bonusu prechádza na klientov.“ vysvetlila Angelika Farkašová.

Mnohé doterajšie podmienky však zostanú zachované, zvýhodnenie platí na prvých päť rokov od poskytnutia hypotéky. Výške úveru môže byť naďalej najviac 50 tisíc eur. Takisto musí žiadateľ spĺňať podmienky výšky príjmu, ktorý nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Mladí si na bývanie požičiavajú viac

O tieto úvery je veľký záujem, celkovo bolo na Slovensku vyše 72 tisíc mladých spotrebiteľov, ktorí financovali bývanie cez hypotéku dotovanú štátom. Štát na bonifikáciu míňa ročne okolo 30 miliónov eur.

„V priemere si však mladí berú vyššie hypotéky, vlani to bolo niečo vyše 66 tisíc euro tento rok je to suma nad 67 tisíc euro,“ doplnila Farkašová. Záujemca si môže vybaviť aj vyššiu hypotéku, ale časť úveru nad 50 tisíc € sa úročí už štandardnou úrokovou sadzbou.

Nový mzdový strop od októbra

Súčasne sa od októbra zvyšuje strop príjmu žiadateľov pre priznanie štátom dotovanej hypotéky pre mladých. Ide o pravidelnú štvrťročnú úpravu, ktorá sa realizuje v závislosti od kvartálnej hodnoty priemernej mzdy na Slovensku, ktorú zisťuje Štatistický úrad. „Od októbra do decembra tohto roka môžu túto výhodnejšiu hypotéku získať všetci, čo mali vlani priemerný mesačný hrubý príjem do 1 227,20 € mesačne. Je to o 61 euro vyššia hodnota ako platila posledné tri mesiace – do konca septembra,“ vysvetľuje Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB.

Pri manželoch, či dvoch žiadateľov sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda pre nasledujúce obdobie je to 2 454,40 € mesačne.

Koľko ušetria mladí vďaka podpore

Súčasné podmienky predstavujú pre mladých zvýhodnenie, bonifikácia znižuje výšku splátky hypotéky o desiatky eur. „Pri maximálnej, 50-tisícovej hypotéke možno usporiť mesačne 30 eur pri lehote splácania úveru 30 rokov. Počas celých 5 rokov trvania zvýhodnenia tak ušetrí klient viac ako 1 800 eur,“ doplnila Farkašová.

Okrem finančnej úspory má hypotéka aj ďalšie výhody. Počas troch rokov pri narodení dieťaťa si možno odložiť splátky istiny alebo znížiť mesačné splátky, resp. požiadať hneď na začiatku o odloženie splátky istiny až na 5 rokov. Súčasne dlžník môže kedykoľvek počas prvých piatich rokov realizovať mimoriadnu splátku úveru v akejkoľvek výške, a to bez poplatku.

VÚB banka súčasne preplatí po splnení stanovených podmienok aj posudok na byt či dom, a to až do výšky 150 eur. Navyše poskytuje aj 100% zľavu z poplatku za poskytnutie úveru.