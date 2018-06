S kokosovým nápojom na ceste, aká je však jeho cesta?

BRATISLAVA 4. júna 2018 (WBN/PR) – Blíži sa horúce leto a s ním obdobie dovoleniek a cestovania. Nič nedoplní chvíle pohody tak, ako vychladené kokosové nápoje, s ktorými sa môžete smelo vybrať na cesty. Nie je potrebné ich skladovať v chladničke. Skôr než vyrazíte, pozrite sa, aká bola cesta Vášho obľúbeného nápoja.

Kokosový príbeh

V prvom rade cesta nápoja začala výberom kvalitných surovín. Kokos, z ktorého je vyrobený váš nápoj pochádza od dodávateľa, ktorý podpísal etický kódex. Nápoj teda neobsahuje žiadne geneticky modifikované suroviny a rovnako ingrediencie v ňom nepochádzajú ani z odlesnených oblastí.

Snaha o zmenu

Celý proces výroby nápojov, a nielen tých kokosových implementuje množstvo ekologických nápadov. Pri zbere surovín sa používa čo najmenej vody a recyklácia sa využíva všade, kde je to možné. „Novinkou je pestovanie sóje v Holandsku a Belgicku. Vďaka vedeckému výskumu sme dokázali vybrať správne odrody a techniky na pestovanie tejto subtropickej plodiny v relatívne chladnej západnej Európe,“ vysvetľuje Dorotea Rametta, manažérka značky Alpro.

Ekologická stopa, spôsobená dopravou je ďalším aspektom, v ktorom sa výroba nápojov snaží priniesť zmenu. „Zdroje našich surovín sú lokálne dostupné. Kratší dodávateľský reťazec znamená menej kilometrov a nižšiu environmentálnu stopu. V roku 2017 bolo z celkového množstva v Európe pestovaných 60% sójových bôbov. Naše bio sójové bôby sú 100% z EÚ. Zvyšok pochádza z Kanady a je dodávaný nízkoemisne, loďou priamo do našich nákladných dokov v Belgicku.“

Udržateľná cesta

Alpro spolupracuje s WWF (World Wide Fund for Nature) na mnohých projektoch udržateľnosti po celom svete. Alpro bola prvou európskou potravinovou spoločnosťou, ktorá vstúpila do ambiciózneho programu WWF. V blízkosti srdca je program Climate Savers – globálna iniciatíva, ktorá spája podniky a priemysel, aby zvýšila povedomie o zmene klímy a znížila emisie z energie.

Spoločnosť monitoruje energetickú účinnosť, znižuje emisie uhlíka a obmedzuje spotrebu vody, kdekoľvek je to možné. Taktiež využíva odpadové teplo a obnoviteľné zdroje energie.

Tetra paky, v ktorých sú nápoje starostlivo uschované sú plne recyklovateľné a špeciálne navrhnuté, aby vytvorili čo najmenší dopad na životné prostredie. „Akonáhle sú zozbierané kartóny roztriedené, odošlú sa do recyklačného zariadenia, kde sa papier oddeľuje od polyetylénu a hliníka procesom hydrácie. Lepenka (75% kartónu) sa recykluje do papierových výrobkov a zvyšných 25% pozostávajúcich z polyetylénu a hliníka sa môže recyklovať do panelových dosiek alebo strešných fólií,“ objasňuje Dorotea.

Kokosová záplava s Alpro

Kokosové nápoje sa tešia veľkej obľube najmä v letných mesiacoch. Nádych exotiky a letnú pohodu dodá aj rastlinná alternatíva jogurtu Alpro s kokosom. Nemožno zabudnúť na kokosovú alternatívu smotany na varenie, s ktorou ľahko pripravíte akékoľvek obľúbené jedlo. Kokosové výrobky Alpro sú 100% rastlinné, prirodzene bezlaktózové a bezlepkové. Majú nízky obsah kalórií, čo poteší najmä tých, ktorí si udržujú štíhlu líniu. Sú navyše ľahko stráviteľné a obohatené o vápnik a vitamíny.

Dobrú, udržateľnú chuť!