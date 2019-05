S legendárnym pretekárom Nikim Laudom sa rozlúčia jeho priatelia, fanúšikovia aj stovky hostí

VIEDEŇ 29. mája (WebNoviny.sk) – Posledná májová streda je dňom rozlúčky s legendou motoristického športu, nedávno zosnulým Rakúšanom Nikim Laudom. Jedna z najväčších osobností histórie formuly 1 nedávno skonala na následky viacerých zdravotných komplikácií vo veku 70 rokov.

Na rakvu položili jeho helmu

V stredu ráno o ôsmej hodine vystavili vo viedenskom Dóme svätého Štefana rakvu s telom Nikiho Laudu, aby sa s ním mohli rozlúčiť jeho priatelia a fanúšikovia.

Po uložení rakvy na katafalk v centre katedrály položila jeho vdova Brigita a synovia Mathias a Lukas vavrínový veniec a pretekársku helmu na vrch rakvy. Tá je pre verejnosť vystavená do 12.00 h. Potom nasleduje súkromný obrad s rodinou a pozvanými hosťami.

Podľa ORF by ich malo byť 300. Ráta sa aj s príhovormi spolkového rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena, hollywoodskej hereckej hviezdy Arnolda Schwarzeneggera či niekdajšieho pretekára F1 Gerharda Bergera.

Začínal ako pretekár do vrchu

Chýbať nebude ani štvornásobný svetový šampión v efjednotke Francúz Alain Prost. Po obrade bude telo Niki Laudu uložené do hrobu na cintoríne Neustift vo viedenskej štvrti Döbling, kde odpočíva jeho rodina.

Málokto vie, že Lauda začínal svoju kariéru ako pretekár automobilov do vrchu. „V roku 1968 odjazdil 19-ročný Andreas Nikolaus Lauda prvú polovicu sezóny rakúskeho šampionátu pretekov automobilov do vrchu so svojim Mini Cooprom S. V druhej polovici sezóny presadol do Porsche 911 a vyhral všetky zostávajúce preteky rakúskeho ´majstráku´ pretekov automobilov do vrchu. Práve tieto prvé úspechy Nikiho Laudu povzbudili v jeho ďalšej kariére. Vydal sa na pretekárske okruhy, kde prišli ďalšie úspechy, ktoré korunoval troma titulmi majstra sveta F1,“ píše sa v tlačovej správe organizátorov pretekov Dobšinský kopec.