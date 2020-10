S pitným režimom na celoslovenskom testovaní pomôže BUDIŠ a. s. Do terénu putuje takmer 70 000 fliaš nápojov

Spoločnosť Budiš a. s. zabezpečuje na celoplošné testovanie na COVID-19 pomoc vo forme pitného režimu. Do terénu, na všetky testovacie miesta, putuje takmer 70 000 fliaš minerálnych vôd. Pomoc v náročných dňoch je adresovaná pre vojenský, zdravotnícky i administratívny personál, ako aj pre dobrovoľníkov. Spoločnosť Budiš a. s. kontinuálne zabezpečuje pitný režim pre rôzne subjekty operujúce v teréne od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu na Slovensku.

Súčasťou pitného režimu na celoplošné testovanie sú minerálne vody značiek Budiš a Gemerka. Hovorí Andrej Hronský, zástupca spoločnosti Budiš a.s.: „Uvedomujeme si, ako veľmi náročné je toto obdobie, v ktorom sa spoločne snažíme zvládať rôzne obmedzenia či nariadenia, aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť do bežných koľají života i práce. O to ťažšie to majú všetci pracovníci prvých línií, ktorí o to usilujú najviac. Je pre nás samozrejmé, že ak máme možnosť im pomôcť, tak svoju časť pomoci veľmi radi realizujeme.“

„Vážime si pomoc každého jedného subjektu, ktorý sa akoukoľvek formou iniciatívne zapája k myšlienke spoločnej zodpovednosti. Nezištná pomoc pri odstraňovaní následkov núdzového stavu, či už zo strany právnických alebo fyzických osôb, je prejavom solidarity a ľudskosti,“ hovorí na margo pomoci Jaroslav Naď, minister obrany Slovenskej republiky.

BUDIŠ a.s. pomáha v ťažkých časoch od začiatku vypuknutia pandémie COVID-19 na Slovensku. Do týchto dní spoločnosť Budiš a. s. pomohla 286 subjektom, ktoré v prvej línii boja s koronavírusom poskytujú zdravotnú či sociálnu pomoc. Do terénu darovala už viac ako 300 000 fliaš svojich nápojov.

