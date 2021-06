S poslaneckými návrhmi zákonov sa roztrhlo vrece. Otázna môže byť ich kvalita

Poslanecké návrhy zákonov tvoria často podstatnú agendu schôdzí parlamentu. Neraz ide o zákony, ktoré nie vždy vychádzajú z programového vyhlásenia vlády. Ich problémom môže byť kvalita, pretože neprechádzajú klasickým pripomienkovým konaním ako vládne návrhy zákonov.

Podľa ústavy môžu návrhy zákonov podávať poslanci, výbory parlamentu a vláda. Na aktuálnej júnovej schôdzi z 84 bodového programu až takmer 50 bodov je venovaných poslaneckým návrhom a iniciatívam, z toho 35 predložili vládni poslanci.

Na predchádzajúcej májovej schôdzi tvorili poslanecké návrhy necelú polovicu bodov plánovaného programu rokovania.

Poslanecké návrhy sú rýchlejšie

Poslanec ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál (SaS) hovorí, že viacerí poslanci prišli do parlamentu naplniť sľuby spred volieb a je logické, že sa ich teraz snažia presadiť v rámci koalície. „O všetkých návrhoch vopred diskutujeme. Nemalo by ísť o nejaké výstrely,“ poznamenal.

Podľa Dostála by sa poslanecké návrhy mali využívať skôr na menej rozsiahle a menej zásadné úpravy alebo na také zmeny, ktoré priamo nespadajú do činnosti nejakého rezortu. „Rozhodne by sa nemala využívať prax, že sa obchádza pripomienkové konanie,“ povedal Dostál portálu Webnoviny.sk.

Poslanec parlamentu z klubu SaS Ondrej Dostál. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Stáva sa totiž, že nejaké ministerstvo pripraví návrh zákona s cieľom rýchlejšie ho presadiť. Takýto zákon potom namiesto vlády predloží poslanec. Na jednej schôdzi prejde prvým čítaním a na druhej schôdzi je už aj definitívne schválený. Obchádza sa tým proces pripomienkovania, ktorým by musel prejsť vládny návrh.

Doplnky programu vlády

Poslanec a ďalší člen ústavnoprávneho výboru Boris Susko (Smer-SD) zdôraznil, že v prípade poslaneckých návrhov je nevýhoda, že sa v zásade vypúšťa medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré zahŕňa aj prístup verejnosti k pripomienkovaniu.

„A hlavne sa vypúšťa vyhodnotenie pripomienkového konania, lebo keď sa aj nejaké kvázi pripomienkové konanie k poslaneckým návrhom urobí, tam už nie je povinnosť urobiť vyhodnotenie,“ uviedol.

Susko hovorí, že rozhodujúcim dokumentom pre vládu je programové vyhlásenie, podľa ktorého sa postupuje a poslanecké návrhy by ho mali dopĺňať. „Ale v poslaneckých návrhoch sú často zásadné veci. To považujem za neštandardné a nie je dobré, že k nim chýba odborná a laická diskusia,“ doplnil.

Poslanec Dostál v tejto súvislosti upozornil, že vláda zaujíma stanovisko k poslaneckým návrhom a teda v pripomienkovom konaní je stanovisko vlády. „Verejnosť to využíva, aby nielen komentovala stanovisko vlády, ale aby sa vyjadrila aj k samotnému návrhu zákona. Samozrejme, že to nie je plnohodnotné pripomienkové konanie ako pri vládnych návrhoch,“ povedal.

Chýba tretí pohľad

Podľa právničky Evy Kováčechovej z mimovládnej organizácie Via Iuris je zrejmé, že odborná aj laická verejnosť má oveľa menšie možnosti vyjadriť sa k poslaneckým návrhom zákonov.