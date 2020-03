S rozhovormi o novej vláde rastú obavy z vplyvu veľkopodnikateľa Sabola na SaS

Veľkopodnikateľ a liehovarenský magnát Ján Sabol je napojený na viacerých zvolených poslancov SaS, ktorí majú dokonca šancu zasadnúť do ministerského kresla či na vysoké ministerské posty.

Najviac sa hovorí o tímlíderke SaS pre pôdohospodárstvo Jarmile Halgašovej, ale aj o novozvolenom poslancovi Jánovi Oravcovi. Reči neobchádzajú ani samotného Richarda Sulíka.

Halgašová, ktorej meno sa objavuje v súvislosti s postom ministra pôdohospodárstva alebo štátneho tajomníka, so Sabolom sedela vo vedení Potravinárskej komory Slovenska. Halgašová bola jej riaditeľkou, Sabol bol vtedy viceprezidentom potravinárskej komory.

S novým poslancom SaS Jánom Oravcom zase Sabol pôsobil v Republikovej únii zamestnávateľov. Sabol šéfoval Oravcovi aj v čase, kedy pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva.

Oravec bol za prvej Dzurindovej vlády generálnym riaditeľom sekcie stratégie, podpory podnikania a legislatívy na ministerstve hospodárstva.

Top boháč

Vyštudovaný právnik Ján Sabol je podľa časopisu Forbes 28. najbohatším Slovákom s majetkom v hodnote asi 100 miliónov eur.

Sabol a jeho skupina ovládajú spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, St. Nicolaus, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, Stredoslovenské žriedla a Slovenské pramene a žriedla.

Poľnohospodárske aktivity rozvíja cez spoločnosť Exata Group, ktorá aktuálne na Slovensku obhospodaruje takmer 29-tisíc hektárov pôdy. Aktívny je aj v biznise s biopalivami (Enagro a Envien) a v distribúcii palív (Solar 2009).

Podľa etrend.sk skupina vlastní aj menšiu maďarskú likérku Varda Drink. Ako ďalej píše etrend, Slovenské pramene a žriedla so značkami Budiš, Fatra a Zlatá studňa držia štvrtinu slovenského trhu s minerálkami a desatinu trhu so sladenými nápojmi, likérka St. Nicolaus ovláda tretinu domáceho trhu s liehovinami.

Provízie z privatizácie

Insajderský portál MotejlekSkocdopole.com napísal, že v časoch vrcholiaceho napätia v prvej Dzurindovej vláde bol Sabol ako štátny tajomník obvinený jedným z koaličných partnerov okrem iného aj z manipulovania mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenských elektrární či politického lobingu v prospech spriaznených firiem.

Sabolove meno sa v prípade škandálov pri privatizácii sektora energetiky skloňovalo viackrát. V súvislosti s províziami z privatizácie rozvodných energetických podnikov sa jeho meno vyskytuje aj v spise Gorila.

Väzby na Sulíka

O väzbách Jána Sabola na SaS informovali médiá už pred desiatimi rokmi. Priateľským vzťahom so Sabolom sa netají ani predseda SaS Richard Sulík, no popiera, že by tento podnikateľ SaS financoval.

Škandál v médiách však vyvolala informácia, že Sulík ako predseda parlamentu letel so Sabolom v roku 2012 na večeru do Salzburgu.