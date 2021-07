S Unionom na operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu bez dlhého čakania a s nadštandardom zadarmo!

Potrebujete operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu? Či sa už táto diagnóza týka vás alebo vášho známeho, zdravotná poisťovňa Union v rámci unikátnej spolupráce s Clinicou Orthopedicou dohodla 100% zľavu z poplatku za nadštandard pri tejto operácii. „To znamená, že za nula eur dostanete titánovú náhradu, budete bývať v izbe hotelového typu a zadarmo máte aj dve kontroly,“ vymenúva výhody Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v ZP Union. Keďže Union je najmenšia zdravotná poisťovňa, dokáže vyrokovať pre svojich poistencov atraktívnejšie výhody ako veľké poisťovne. Bežný poplatok za nadštandard pri výmene kolenného alebo bedrového kĺbu je totiž aj 2 500 eur.

„Clinica Orthopedica v Bratislave je školiacim pracoviskom aj pre iných operatérov, nakoľko má vo svojej oblasti množstvo skúseností,“ hovorí Ing. Martin Kučera, riaditeľ kliniky. Asi najväčším pozitívom je však to, že svojich pacientov operuje priebežne. „Ak nemáte zdravotný problém, pre ktorý by ste museli operáciu odložiť až do jeho vyliečenia, budete zoperovaný naozaj v krátkom čase. No a v závislosti od vášho zdravotného stavu budete hospitalizovaný 3-4 dni,“ pokračuje M.Kučera.

Po výmene kĺbu v Clinice orthopedice, má poistenec možnosť využiť aj intenzívny rehabilitačný pobyt s polovičnou zľavou. V cene rehabilitácie je zahrnuté:

ubytovanie hotelového typu (tv, wifi, wc na izbe)

cvičenie s fyzioterapeutom 3x za deň

kontrola a ošetrovanie operačnej rany

prevencia tromboembolických komplikácii

asistovaná pooperačná hygiena

nepretržitá starostlivosť

strava 5x denne a pitný režim

telocvičňa k dispozícii aj mimo časov na rehabilitáciu

káva a denná tlač

dohľad špecialistov z Clinica Orthopedica

Union zdravotnú poisťovňu nemusíte vopred o zľavu žiadať, ani vypĺňať žiadne papiere a dokonca ani čakať na schválenie.

