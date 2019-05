S výsledkom kotlebovcov sme rátali, skôr je prekvapujúca prehra Smeru-SD, hodnotí eurovoľby Baránek

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Voličská účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je napriek nárastu stále nízka.

Uviedol to pre agentúru SITA politický analytik Ján Baránek s tým, že voličská účasť 20,1 percenta už nie je tak prekvapivo nízka, ako tomu bolo pred piatimi rokmi, keď k volebným urnám prišlo 13,05 percenta voličov.

„Zabrala mobilizačná kampaň politických strán, keď vyzývali voličov, aby išli voliť. Účasťou sa tak približujeme už aj k iným európskym krajinám,“ povedal. Baránek predpokladá, že k vyššej účasti pomohli hlavne mladší voliči, ktorí volili koalíciu PS-Spolu.

SNS a Most pred bránami

Výsledok, ktorý podľa predbežných neoficiálnych výsledkov dosiahla ĽSNS (12 percent) nie je podľa Baránka až takým veľkým prekvapením. „Rátali sme s tým. Skôr je prekvapujúca prehra Smeru-SD. Asi málokto čakal, že PS-Spolu dosiahne lepší výsledok ako Smer-SD,“ uviedol.

Pre strany SNS a Most-Híd, ktoré sa podľa neoficiálnych výsledkov do europarlamentu nedostanú, by mal byť tento výsledok na zamyslenie.

„Strany si budú musieť výsledky volieb zanalyzovať, či to bolo zlou kampaňou, či to je nový trend,“ podotkol Baránek. Je presvedčený, že účasť 20,1 percenta sa nedá porovnávať s účasťou v parlamentných voľbách, a tak to nie je výsledok. „Ale je to veľká výstraha pre tieto strany,“ dodal. Zároveň treba počkať na oficiálne výsledky, aby bolo zrejmé, kto bol voliť, kto nebol a prečo.

Dlhodobo nízka účasť

Účasť slovenských občanov na voľbách do Európskeho parlamentu (EP) je dlhodobo nízka. V prvých voľbách do EP v roku 2004 bola na Slovensku účasť 16,96 percenta. Na voľbách v roku 2009 sa zúčastnilo 19,64 percenta slovenských voličov.

Doposiaľ najnižšia účasť na voľbách do EP bola na Slovensku v máji 2014, a to 13,05 percenta. Zároveň bola najnižšia spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Podľa neoficiálnych výsledkov bola účasť na sobotných voľbách do EP 20,1 percenta.

