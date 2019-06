S vyššou zamestnanosťou stúpajú aj nároky zamestnancov

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – V porovnaní s minulým rokom klesla nezamestnanosť o pol percentuálneho bodu. Dnes je na úrovni okolo 4,9% a počas leta kvôli sezónnym prácam pravdepodobne ešte klesne. Spolu s ňou stúpa nielen životná úroveň, ale aj požiadavky zamestnancov, ktorí si dnes môžu vyberať.

Trh má v posledných rokoch k dispozícii čoraz menej kvalifikovaných ľudí. Tým, že sa ekonomike darí, si firmy mohli dovoliť prijať viac zamestnancov a rozširovať sa. V dôsledku toho, je dnes už náročnejšie nájsť nových ľudí, či nahradiť tých súčasných. To si samozrejme uvedomujú aj zamestnanci, ktorí majú v istých odvetviach „vysokú cenu“ ,a aj preto si neváhajú vypýtať lepšie podmienky. Okrem vyššieho platového ohodnotenia či povýšenia sú to rôzne výhody a benefity.

Namiesto nadčasov viac voľna

Po predisutovaní výšky platu prichádza na rad čas na oddych. Nadčasy už nie sú samozrejmosťou a práca cez víkendy pre viacerých neprichádza do úvahy. O sviatkoch už nemôže byť ani reč. Na koľko sa očakáva, že ľudia podajú počas pracovného týždňa maximálny výkon, na víkendy si stiahnuť nedovolia. „V našich pobočkách sme sa tiež rozhodli ísť cestou päťdenného pracovného týždňa, na niektorých pobočkách sme dokonca zaviedli štvordňový, s tým, že jeden deň je home office. Je pre nás dôležité, aby sa aj naši špecialisti cítili dobre. Len vtedy totiž dokážu s úsmevom a plní energie pomôcť klientom dosiahnuť ideálnu postavu“, hovorí riaditeľ franchisingovej siete výživových poradní Svet Zdravia na Slovensku, Tibor Lipiansky.

Stravné lístky, telefón či notebook ako benefity neuspejú

Hoci ich zamestnávatelia často zaradia k benefitom, ako nič prevratné to už neberieme. Ak by však bolo k dispozícii služobné auto aj na súkromné účely, to už je iná pesnička. Aj napriek tomu, že auto je súčasťou vybavenia vrcholového manažmentu, ocenili by ho aj manažéri stredného manažmentu v menších firmách. Ak ste preto v roli zamestnávateľa, poskytnite svojim kľúčovým ľuďom výhody, ktoré pre nich budú mať skutočnú hodnotu. Či už v zmysle ušetrených peňazí alebo vo zvýšenom komforte.

Pracovné prostredie naberá na dôležitosti

Dôraz na to, aby sme sa cítili dobre už vidno aj v práci. Chceme pracovať v modernom priestore, kde je denné svetlo a máme všetko, čo na prácu potrebujeme. K takým maličkostiam patrí aj káva, bez ktorej si viacerí nevieme predstaviť ani deň. Je to však aj interiér a pracovné miesto skladajúce sa zo stola a stoličky, ktoré hrá dôležitú rolu. So zvyšujúcim sa ohľadom na zdravie sa zamestnanci chcú cítiť zdravo aj v práci. Ak napríklad zamestnanie obnáša celodenné sedenie, je správne mať stoličku, ktorá neničí chrbticu. Aj taká stolička totiž patrí do ergonomického pracovného prostredia, ba je takmer jej základom. „Ľudia si uvedomujú dôležitosť správneho sedenia a často sa k nám prídu poradiť, aká stolička je pre nich vhodná. Vždy radím, aby sa zamysleli nad tým, koľko času strávia denne sedením, a ak je to viac ak 4 hodiny, odporúčam stoličku s pohyblivým sedákom na pružine, ktorú chrbticu aktivuje aj počas sedenia. Informovať sa bežne prídu aj zamestnávatelia, ktorých zdravie svojich zamestnancov zaujíma, a chcú, aby sa v práci cítili dobre“, hovorí Kateřina Zaydlarová z Centra zdravého sedenia.

Inzercia