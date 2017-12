Saakašvili vyzval Ukrajincov k vybudovaniu protestného tábora na hlavnom námestí v Kyjeve

Vstup do galérie TU!

MOSKVA 3. decembra (WebNoviny.sk) – Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili, ktorý je kľúčovou osobnosťou ukrajinskej prozápadnej opozície, vyzval Ukrajincov k tomu, aby vybudovali na hlavnom Kyjevskom námestí protestný tábor.

Urobiť by tak podľa neho mali, ak by parlament do týždňa neprijal zákon o impeachmente prezidenta. Saakašvili sa o protestnom tábore vyjadril počas nedeľňajšieho zhromaždenia opozície, na ktorom sa podľa tamojších médií zúčastnilo 2 500 ľudí.

Saakašvili žil na Ukrajine od roku 2015 a pôsobil tu ako guvernér Odeského regiónu. Do tejto funkcie ho vymenoval prezident Petro Porošenko s tým, že jeho hlavnou úlohou má byť boj proti korupcii.

Neskôr, keď bývalý gruzínsky prezident začal upozorňovať aj na údajnú korupciu na najvyšších miestach, sa však títo dvaja politici postavili proti sebe a Porošenko Saakašvilimu odobral ukrajinské občianstvo.

V septembri sa však Saakašvili napriek nevôli a obštrukciám zo strany Porošenka vrátil opäť na Ukrajinu a opäť sa zapojil do politiky.