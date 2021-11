Sadzba dane z príjmov pre firmy by sa mala znížiť, Matovič navrhuje pokles na 19 percent

aktualizované 16. novembra, 15:30

Sadzba dane z príjmov pre firmy by sa mala po daňovej reforme znížiť zo súčasných 21 na 19 percent. Na utorkovej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Zároveň by sa mali zaviesť tzv. flexibilné odpisy majetku na produktívne investície. Firma si tak bude môcť dodatočne znížiť základ dane o 50 percent tým, že si ľubovoľne urýchli odpis produktívneho majetku. Týmto krokom by mali firmy usporiť 200 miliónov eur ročne.

Skupinové zdaňovanie pre firmy

„Produktívne investície sú mimo budov, osobných automobilov,“ povedal. Ako príklad Matovič uviedol výrobnú linku, ktorú si bude môcť firma zrýchlene odpísať.

Ďalším opatrením má byť tzv. skupinové zdaňovanie pre firmy rovnakých majiteľov. Majiteľ viacerých firiem sa bude môcť podľa ministra financií rozhodnúť pre takéto zdaňovanie, ktorým si vysporiada medzi svojimi firmami zisky a straty.

„Majiteľov môže byť viac, ale musia mať rovnaký majetkový podiel v každej firme,“ povedal minister. Štát by tento krok mal stáť 30 miliónov eur ročne. Podľa Matoviča ide o najrozumnejšiu podporu investícií. Nižšia sadzba dane z príjmov pre firmy by mala firmám usporiť 273 miliónov eur ročne.

Vyššie dane z dividend

Náklady na tieto zmeny plánuje ministerstvo financií pokryť zvýšením daní z dividend zo sedem percent na deeväť percent, čo by malo štátu priniesť 26 miliónov eur. Ďalším krokom je zavedenie e-faktúry, čo by malo zvýšiť príjmy štátu o 127 miliónov eur.

Rezort financií chce zvýšiť dane bankám a oligopolom, resp. monopolom, z čoho očakáva príjem v sume 200 miliónov eur. Opatrenia proti podvodom by mali priniesť 60 miliónov eur a tzv. dynamické efekty zo všetkých zmien ďalších 100 miliónov eur.

Tzv. reštauračný balík zmien a zmeny v dani z príjmov samostatne zárobkovo činných osôb chce minister financií oznámiť na osobitnej tlačovej besede, ktorá sa má konať tento týždeň v piatok. „Je to tak obsiahla problematika a nechcel by som ju prezentovať povrchne,“ dodal Matovič.

Vyšší daňový bonus

Prvú časť reformy, spočívajúcu vo vyššej podpore rodín, šéf rezortu financií predstavil v nedeľu. Rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom by mal štát podporovať sumou 200 eur na každé nezaopatrené dieťa až do jeho dospelosti. Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť z terajších 25,50 eura mesačne na 30 eur na deti do 18 rokov a na 50 eur na deti nad 18 rokov do ukončenia štúdia na vysokej škole.

Rezort financií chce dať ďalších 70 eur na dieťa na služby pre deti, ako sú krúžky, doučovanie, návštevu múzea, či posilňovne.

Daňový bonus na dieťa by sa mal pre pracujúcich rodičov zvýšiť zo súčasných 23 eur až 46 eur na 70 eur na každé dieťa do 18 rokov. Štvrtým opatrením je tzv. rekreačný bonus na dieťa pracujúcich rodičov v sume 30 eur mesačne na jedno dieťa. Celkové náklady na všetky tieto kroky dosiahnu 1,2 miliardy eur.

Jeden odvod a jedna daň

Druhá časť reformy, ktorú minister financií prezentoval v pondelok, je o zdaňovaní práce. Zamestnanci a zamestnávatelia na Slovensku by mali platiť len jeden poistný odvod a jednu daň. Zamestnanci by platili daň z príjmu vo výške 19 percent z hrubej mzdy a zamestnávatelia odvody v sume 39 percent z hrubej mzdy.

K tomu by mali zamestnanci s nižšími príjmami nárok na tzv. zamestnanecký bonus v sume maximálne 100 eur a zamestnávatelia nárok na odvodový bonus, ak dajú prácu študentovi alebo osobe so zdravotným postihnutím. Podľa ministra financií by pri tomto novom daňovo-odovodovom systéme malo 99 percent zamestnancov zarobiť v čistom viac ako v súčasnosti.