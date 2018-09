Šafárik sa má pre únos Vietnamca stretnúť so šéfom Nemeckej Spolkovej spravodajskej služby

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Anton Šafárik sa má stretnúť so šéfom nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (Bundesnachrichtendienst – BND).

Podľa informácií agentúry SITA má byť dôvodom stretnutia únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha. O stretnutie údajne požiadala SIS a z Nemecka dostala kladnú odpoveď. Termín stretnutia však zatiaľ nie je známy.

Únos Vietnamca

Ako informoval 2. augusta Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál.

Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu.

V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom.

Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty.