Sagan a Ewan spadli v rýchlosti 70 km/h, Austrálčan má zlomenú kľúčnu kosť a skončil (video+foto)

Namiesto ovácií fanúšikov na stupni víťazov po prípadnom víťazstve smutná 55-minútová jazda na tímový hotel so zafixovaným ramenom a minimom komunikácie.

Ewan skončil už po troch dňoch

Austrálsky cyklista Caleb Ewan si po škaredom páde v šprintérskom závere 3. etapy na Tour de France zlomil pravú kľúčnu kosť a už v stredu ho čaká operačný zákrok.

Jeden z najväčších favoritov na etapové triumfy na rovine a možný adept na zelený dres v bodovacej súťaži na slávnych pretekoch predčasne skončil už po troch dňoch. „Pamätám si len, že som spadol, ale vôbec neviem, ako k tomu došlo,“ uviedol Caleb Ewan počas cesty autom na tímový hotel vo videu jeho tímu Lotto Soudal.

Na otázku športového riaditeľa, či sa bolesť dá zniesť, odpovedal Caleb Ewan len v skratke: „Áno.“

Sagan by mal v pretekoch pokračovať

Fakty sú také, že pred výjazdom z poslednej zákruty približne 150 m pred cieľom v Pontivy Ewan špičkou svojho kolesa trafil zadné koleso pred ním idúceho Tima Merliera. Vzápätí stratil rovnováhu a v rýchlosti približne 70 km/ h spadol. Cestou so sebou stiahol aj Petra Sagana, ktorý však na rozdiel od Ewana vysadol na bicykel a mal by pokračovať v pretekoch.

„Spomínam si, že som chcel začať svoj šprint pomerne skoro už v šikane. Začali sme šprintovať naľavo, ale potom sa to predo mnou zatvorilo, a tak som musel spomaliť a dúfať, že sa to znovu otvorí. Zrazu som bol blízko pri Petrovi Saganovi. A keď sa aj Merlier posunul doprava, dotkol som sa jeho kolesa… Prakticky ihneď po páde som si uvedomil, že moja Tour sa skončila. Zvyčajne hneď po páde bolesť necítite, lebo pracuje adrenalín. Ale u mňa sa rýchlo dostavili návaly bolesti a keď mi zdravotníci začali stláčať kľúčnu kosť, hneď som vedel, že to nie je dobré,“ vysvetlil Caleb Ewan na špecializovanom webe CyclingNews. „Nanešťastie, takéto situácie tiež prináša cyklistika. Teraz potrebujem čo najviac oddychovať a liečiť sa. Možno ma čaká až sedem týždňov pokoja. A potom, keď sa vrátim, možno bude aj Vuelta môj cieľ,“ dodal.

Odstúpenie Ewana znamená drobný posun Petra Sagana v bodovacej súťaži na 12. miesto. Na konte má 24 bodov a manko 56 bodov na francúzskeho lídra Juliana Alaphilippa, pre ktorého však nie je zelený dres priorita. Otázne je, v akej forme bude Sagan v najbližších dňoch, keď sa mu bude ozývať bolesť po viacerých odreninách z pádu.

Okrem Ewana už v pretekoch po pondelku nepokračuje ani jeho krajan Jack Haig (Bahrain – Victorious) a Holanďan Robert Gesink (Jumbo-Visma).