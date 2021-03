Sagan bol v pretekoch Miláno – San Remo medzi najlepšími, šprintérom vypálil rybník Stuyven

Belgický klasikár Jasper Stuyven z tímu Trek-Segafredo sa stal víťazom sobotňajších prestížnych jednodňových pretekov Miláno – San Remo v Taliansku dlhých 299 kilometrov. Dvadsaťosemročný Belgičan na triumf na 112. ročníku tohto podujatia únik z vedúcej skupiny, ktorý podnikol necelé tri kilometre pred cieľovou páskou.

V závere sa na neho a Dána Sörena Kragha Andersena (DSM) síce doťahovali viacerí elitní šprintéri, no Stuyven si prvú priečku napokon udržal.

Stuyvenov najväčší úspech

Druhý napokon finišoval Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal), tretí bol z postup obhajcu prvenstva ďalší Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) a na štvrtej vynikajúcej 4. priečke finišoval slovenský jazdec Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Kragh Andersen preťal pásku napokon až na 9. mieste.

„Dnes ráno som si nepomyslel na to, že dnes zvíťazím. V závere som sa cítil dobre, no okolo mňa bolo mnoho šprintérov, preto som sa musel pokúsiť o únik. Inak by som skončil možno v druhej polovici prvej desiatky. Je to najväčší úspech mojej kariéry,“ povedal po pretekoch Stuyven v prvom televíznom rozhovore.

Počas sobotňajších pretekov síce bola na čele skupina jazdcov v úniku, ale záverečné desiatky kilometrov sa už na čele pohybovali viacerí favoriti.

Piatykrát štvrté miesto

Pri zjazde do centra San Rema nechýbal medzi najlepšími ani Sagan, ktorý však nebol priamo na čele, ale držal si kontakt s prvým miestom a v úplnom finiši nechýbal v boji o prvenstvo.

Peter Sagan na tomto podujatí už piatykrát v kariére obsadil štvrtú priečku, v minulosti aj v rokoch 2012, 2015, 2019 a 2020. Okrem toho bol dvakrát druhý, raz šiesty, desiaty dvanásty aj sedemnásty.

Až za Saganom finišoval Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a šiesty skončil Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange).