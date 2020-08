Sagan, Buchmann aj Schachmann. Bora-Hansgrohe má kompletný tím na Tour de France

Tím Bora-Hansgrohe pre blížiacu sa Tour de France (29.8. – 20.9.) potvrdil aj posledné meno. Nemecká cyklistická stajňa okrem Emanuela Buchmanna a Petra Sagana nominovala aj Maximiliana Schachmanna, to bude trojica lídrov pre prestížne podujatie.

Buchmann bude bojovať o čo najvyššie umiestnenie v celkovej klasifikácii, Sagan bude útočiť na rekordný ôsmy zelený dres určený pre víťaza bodovacej súťaže.

Útok na zelený dres v bodovacej súťaži

Okrem uvedenej trojice sa v zeleno-čiernych dresoch tímu Bora-Hansgrohe predstavia aj Daniel Oss, Lennard Kämna, Felix Grossschartner, Lukas Pöstlberger a Gregor Mühlberger. Okrem Schachmanna mali v ostatnom období zdravotné problémy aj Buchmann a Mühlberger.

„Okrem Sagana a Buchmanna do zdravého jadra patria kapitán Daniel Oss a hlavní pomocníci v stúpaniach Lennard Kämna a Felix Grossschartner. Od Sagana možno očakávať ďalší útok na zelený dres prostredníctvom jeho sólovýpadov ako aj voľných finišov šprintérskych etáp. V tíme však bude aj dostatočný počet silných pretekárov ako podpora lídrov v tranzitných etapách alebo šprintoch,“ informoval ešte v pondelok popoludní web velonews.com a napísal tiež: „Oss a Pöstlberger majú tiež potenciál skončiť na bodovaných priečkach v náročných prechodových etapách.“

Silná konkurencia

„Prípadná neúčasť Schachmanna by však bola citeľná aj z pohľadu Sagana aj ako možného tretieho lídra tímu. Pre Sagana to nebude v honbe za ôsmym zeleným dresom prechádzka parkom. V hre totiž budú aj Wout van Aert, Matteo Trentin, Sam Bennett a Sonny Colbrelli, ktorí majú dostatok sily aj rozumu na to, aby boli pre neho veľkou výzvou,“ pokračoval špecializovaný web. Schachmann sa však napokon dostal do nominácie.

„Napriek zdravotným komplikáciám sa veľmi teším na začiatok Tour. Pripravujem sa na štart podujatia veľmi svedomito, aby som prispel k naplneniu ambícií nášho tímu. Som pripravení popasovať sa na ceste aj s bolesťou,“ prezradil po zverejnení nominácie Maximilian Schachmann.