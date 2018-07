Sagan a Cavendish by mali zabojovať o titul majstra Európy, účastníkov potvrdia po Tour de France

GLASGOW 23. júla (WebNoviny.sk) – Slovák Peter Sagan a jeho britský súper Mark Cavendish sa objavili na predbežnej súpiske účastníkov na augustových majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike v škótskom Glasgowe.

Šampionát sa začne 5. augusta ženskými pretekmi s hromadným štartom, pokračovať sa bude časovkami 8. augusta a ME vyvrcholia v nedeľu 12. augusta súťažou s hromadným štartom mužov.

Vlani Peter Sagan na vrcholnom európskom podujatí chýbal, ale pred dvoma rokmi si z francúzskeho Plumelca odniesol zlato.

Vzhľadom na profil trate v Glasgowe a jeho okolí sa očakáva, že o víťazovi rozhodne hromadný šprint pelotónu, čo by malo vyhovovať Saganovi aj Cavendishovi. Ďalšími zaujímavými pretekármi, ktorí by sa mali predstaviť na ME 2018, sú Belgičan Greg van Avermaet, Talian Sonny Colbrelli, Nemec John Degenkolb či úradujúci šampión Nór Alexander Kristoff. Menoslov účastníkov potvrdia 29. júla po skončení Tour de France. Informoval o tom web Cyclingnews.