Sagan je hrdý na tri roky v dúhovom drese, Valverdemu zavesil na krk zlatú medailu

INNSBRUCK 30. septembra (WebNoviny.sk) – Slávnostný ceremoniál po pretekoch mužov s hromadným štartom na svetovom šampionáte cestných cyklistov v Innsbrucku bol krásne symbolický. Dosluhujúci trojnásobný šampión Peter Sagan zavesil na krk zlatú medailu novému majstrovi sveta Alejandrovi Valverdemu.

Španielsky 38-ročný veterán sa po 19 rokoch v profipelotóne a 12 účastiach na majstrovstvách sveta dočkal medaily s najcennejším odleskom. Aj bez nej mal doteraz na konte najviac medailí spomedzi všetkých aktívnych cyklistov – dve strieborné a štyri bronzové.

„Je to úžasné, splnil sa mi sen. Sníval som ho dlhé roky. Musím sa poďakovať tímu. Všetci moji spolujazdci si zaslúžia absolútne ocenenie, čo dnes pre mňa odviedli. Ja som si nakoniec uchoval dosť energie do záverečného šprintu a vyšlo mi to. Fantázia,“ povedal Alejandro Valverde v prvej reakcii po pretekoch.

Porcia 4670 m výškových metrov

Peter Sagan prijal výzvu zúčastniť sa na svetovom šampionáte, kde podľa reálneho odhadu jeho schopností mal len maličkú šancu uspieť. Porcia 4670 m výškových metrov bola pre neho privysoká, z pretekov dlhých 258,5 km odstúpil približne 80 km pred ich koncom.

Vtedy už trvalo stratil kontakt so skupinou favoritov, ktorá v kopcoch výrazne zvýšila tempo. „Dalo sa vidieť, že to nebolo nič moc. Skúsil som to, ale keď som cítil, že to nemá žiadny význam, odstúpil som,“ komentoval Peter Sagan aj pre špecializovaný web cycling-info.sk.

Saganovo obdobie orámované troma titulmi majstra sveta (2015 – 2017) bolo jedno z najpozoruhodnejších v dejinách cestnej cyklistiky. Od svojho víťazstva v Richmonde 2015 až po odstúpenie v Innsbrucku 2018 nazbieral 34 víťazstiev, medzi nimi boli aj triumfy na ostro sledovaných monumentoch Okolo Flámska a Paríž-Roubaix či 7 víťazných etapových koncoviek na najslávnejších pretekoch sveta Tour de France.

V sledovanom období tiež získal titul majstra Európy v Plumelci 2016, dvakrát vyhral klasiku v kanadskom Québec City a dvakrát aj belgickú jednorazovku Gent-Wevelgem. Dovedna v celej kariére má na konte už 109 triumfov v profipelotóne.

Peter Sagan pochválil fanúšikov

V prvej časti sezóny 2019 nastane u Sagana prezliekanie dresov. Dúhový dres majstra sveta po dlhom čase vymení za tričko slovenského šampióna, ktorým sa stal tento rok v českej Plzni.

„Som vďačný za posledné tri roky, počas ktorých som mohol obhajovať majstrovský titul a reprezentovať dúhový dres. Myslím si, že môžem byť hrdý na to, čo som dokázal a v budúcnosti môžem o majstrovský dres bojovať znovu,“ skonštatoval Peter Sagan. „Možno bude dobre, keď si dám na jeden rok oddych bez dúhového dresu,“ pridal vzápätí tradičný bonmot.

Sagan nezabudol pochváliť slovenských fanúšikov, ktorí za ním merali cestu do Innsbrucku. Už v nedeľu ráno pred pretekmi spôsobil doslova davovú psychózu, počas nich potom popri trati bolo vidieť rozhodne viac slovenských vlajok ako tých z ostatných aj cyklisticky najsilnejších krajín.

„Videl som, že popri trati bolo veľa Slovákov a slovenských vlajok, takže podpora bola super. Sezónu hodnotím veľmi dobre, po prvý raz som vyhral Paríž – Roubaix, opäť som získal zelený dres na Tour de France,“ dodal Peter Sagan.