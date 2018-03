Sagan je jediný, kto môže uniknúť na Poggiu, vraví Viviani pred pretekmi Miláno – San Remo

MILÁNO 16. marca (WebNoviny.sk) – Stosedemdesiatpäť cyklistov z 25 tímov vrátane slovenských bratov Saganovcov a vyše 7 hodín v sedle bicykla na dlhočizných 291 km. Také sú poznávacie znamenia prvej veľkej klasiky či monumentu cyklistickej jari, 109. ročníka Miláno – San Remo.

Tretia marcová sobota dá odpoveď na otázku, či sa Michal Kwiatkowski stane prvým jazdcom od roku 2001, ktorý si zopakuje svoj triumf spred roka, či sa konečne dočká Peter Sagan, alebo sa v cieli na Via Roma bude tešiť niekto úplne iný.

Klasika aj pre šprintérov

La Primavera či La Classicissma je špecifická klasika nielen svojou dĺžkou, ale aj tým, že na nej majú šancu uspieť aj čistokrvní šprintéri. Pohľad do listiny víťazov len za posledných 20 rokov pripomína, že šprintérske typy rozhodne nie sú bez šance.

Skvelý Nemec Erik Zabel ovládol tieto preteky štyrikrát (a zatiaľ ako posledný dvakrát po sebe 2000 – 2001), Španiel Óscar Freire trikrát (2004, 2007, 2010), po jednom triumfe si zo San Rema odniesli Talian Alessandro Petacchi (2005), Brit Mark Cavendish (2009) či Francúz Arnaud Démare (2016). Cavendish a Démare figurujú na štarte aj v tomto ročníku. Absolútnym rekordérom je so 7 víťazstvami legendárny Belgičan Eddy Merckx.

Miláno – San Remo je klasika, ktorá častokrát spája chladný taliansky sever s južanským teplom. Štart je situovaný k milánskemu Castello Sforzesco, odkiaľ sa cyklisti v prvej polovici pretekov vyberú smerom na juhozápad cez mestá Pavia, Tortona či Masone.

Po 142 km príde na rad stúpanie Passo del Turchino, ktoré akoby symbolizuje prechod zo zimy do jari. Vraví sa, že kým dovtedy vládne nad pretekmi zamračená obloha, z ktorej často prší, odvtedy sa začne na cyklistov usmievať z modrej oblohy slnko. Pravé preteky sa však začnú až 50 km pred cieľom. Tri menšie kopčeky Capo Mele, Capo Cervo and Capo Berta by mali spôsobiť prvú väčšiu selekciu v pelotóne a potom prídu na rad dve legendárne stúpania.

Prvým je Cipressa s vrcholom 21,5 km pred cieľom (dĺžka 5,6 km, priemerný sklon 4,1%) a druhým Poggio 5,4 km pred cieľom (3,7 km a 3,7%). Potom už len zjazd a cieľ na Via Roma v San Reme, letovisku v západnej Ligúrii na pobreží Stredozemného mora, ktoré je známe aj hudobným festivalom či automobilovými pretekmi.

Opäť súboj Sagan – Kwiatkowski?

Práve na Poggiu vlani zaútočil Peter Sagan a utvoril si rozhodujúci náskok pred pelotónom. Za ním sa však vyviezla dvojica Kwiatkowski – Alaphilippe a šikovný Poliak napokon o pár centimetrov zdolal svojho veľkého slovenského súpera.

Sagan sa po pretekoch, ktorých záver odtiahol sám na špici, nechal počuť, že Kwiatkowski mu dlhuje pivo, po roku mu prostredníctvom médií dokonca odkázal, že jemu sa spôsob, akým vyhral, nepáčil. „Ak si zanalyzujeme, ako vyhral… Mňa by to po takom výkone netešilo,“ povedal Sagan. „Niekedy nie je dôležité byť najsilnejší, ale najchytrejší,“ reagoval Kwiatkowski.

Sagan a Kwiatkowski sa skloňujú ako favoriti aj v tomto roku. V bezprostrednej generálke so skvelým jazdeckým obsadením na Tirreno-Adriatico Kwiatkowski ovládol celkové poradie a Sagan skončil v etapových koncovkách trikrát na druhom mieste.

„Bola to tá najlepšia príprava,“ povedal Kwiatkowski o pretekoch Tirreno-Adriatico a ďalej pokračoval: „Veľmi dobre viem, že k triumfu na Miláno – San Remo je potrebné aj šťastie. Keďže som vlani vyhral, tento rok vstúpim do pretekov s menším tlakom. Už nemusím nič dokazovať Chcem si preteky užiť a cítiť sa dobre,“ povedal Kwiatkowski, cituje ho portál Cyclingweekly.

„Myslím si, že Peter Sagan sa z vlaňajška poučil. Všetci rastieme z roka na rok, sme starší a učíme sa na svojich chybách. To je v profesionálnej cyklistike normálne. Sagan má na sebe tretí rok dres majstra sveta a to je veľká univerzita,“ povedal k téme Saganov športový riaditeľ Patxi Villa z tímu Bora-Hansgrohe.

Je to lotéria, vraví Van Avermaet

Podľa Taliana Eliu Vivianiho, šprintéra tímu Quick-Step Floors, si veľký pozor treba dávať najmä na Sagana. „Je to v modernej ére nášho športu jediný cyklista, ktorá dokáže ujsť na Poggiu a utvoriť si potrebný náskok. A bude to skúšať dovtedy, kým nevyhrá Miláno – San Remo. Musíme byť vtedy s ním a nádejať sa, že ho zdoláme v šprinte,“ povedal Viviani podľa Cyclingnews.

Aj taliansky veterán, 36-ročný Filippo Pozzatto (Willier Triestina – Selle Italia), si myslí, že Sagan je favorit sobotňajších pretekov. „Ak by som si mal staviť, tak na neho,“ vravel Pozzato, ktorý slávne preteky vyhral v roku 2006 zatiaľ ako posledný Talian.

Na štarte najväčšej talianskej klasiky nebude chýbať ani Saganov starý-známy, Belgičan Greg van Avermaet. Líder tímu BMC Racing bol v cieli v San Reme už aj šiesty (2016) a deviaty (2011), pred začiatkom hlavnej časti jarnej sezóny povedal: „Po pretekoch Tirreno-Adriatico sa cítim dobre. Moja forma je v poriadku a teším sa už na klasiky, ktoré sú moja špecialita. A čo si myslím o pretekoch Miláno – San Remo? Je to lotéria, ale verím, že sa ocitnem v správnom úniku a v závere dosiahnem dobrý výsledok.“

Preteky Miláno – San Remo sa začnú v sobotu o 10.10 h, víťaz v cieli sa očakáva približne o 17.20 h. Zatiaľ čo na štarte v Miláne hlásia dážď, v cieli v San Reme by malo byť polooblačné počasie.