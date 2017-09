Sagan je najlepším, kto mohol vyhrať majstrovstvá sveta, tvrdí Saganov bývalý kolega Nibali

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) – Talian Vincenzo Nibali označil Slováka Petra Sagana za najlepšieho človeka, ktorý mohol získať titul majstra sveta na nedávnom šampionáte v cestnej cyklistike v nórskom Bergene.

Nibali, ktorý je štvornásobný šampión pretekov Grand Tour a bývalý Saganov tímový kolega z Liquigasu, netají svoj rešpekt a zároveň obdiv z toho, ako slovenský cyklista vybojoval historicky tretí titul majstra sveta v neprerušenej sérii.

Najlepší človek

„Je to ten najlepší človek, ktorý si to zaslúži. Je kamarát a teším sa z jeho titulu, hoci som, samozrejme, fandil Talianom. Aj v Taliansku sú však ľudia radi, že majstrom sveta sa stal práve Sagan,“ uviedol Vincenzo Nibali v rozhovore pre La Gazzetta dello Sport. Nibali vyzdvihuje fakt, že Sagan dokáže vyhrávať v šprinte aj po náročnejšom profile pretekov.

„Pamätám si, ako vyhral mimoriadne ťažkú etapu na pretekoch Tirreno-Adriatico. Tiež si spomínam, ako si došprintoval po šieste miesto na svetovom šampionáte vo Florencii 2013, kde bola náročná trať. Verím, že o rok v Innsbrucku mu to v kopcoch trochu sťažíme,“ vyhlásil jeden z najlepších vrchárov v profipelotóne.

Svoj bicykel ovláda výborne

Nibali (Bahrain-Merida) rád konštatuje, že ho so Saganom (Bora-Hansgrohe) naďalej spája dobrý vzťah, hoci už dávno nie sú tímoví kolegovia, ale rivali. „Stále po pretekoch vyhľadáme jeden druhého, spoločne sa zasmejeme a hodíme reč o našich rodinách,“ poznamenal Nibali a pridal aj zážitok z prvého stretnutia s dnes už trojnásobným majstrom sveta.

„Bolo to v Dolomitoch a ja som sa premával na bicykli na snehu tak, že som riadil jednou rukou. Myslel som si, že som dobrý. Potom prišiel Peter a ukázal mi to, ako sa to robí bez použitia rúk. V tom čase nevedel ani slovo po taliansky či anglicky, ale ukázal, že výborne ovláda bicykel. A že to vie aj v pretekoch, presvedčil som sa zakrátko na Paríž-Nice 2010, kde vyhral etapu.“

Nibali na rozdiel od Sagana ešte neukončil túto sezónu. V najbližších dňoch absolvuje viacero pretekov, v ktorých bude ladiť formu na poslednú monumentálnu klasiku Okolo Lombardska (7. 10.).