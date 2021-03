Sagan je šťastný, že vôbec dokončil preteky Tirreno-Adriatico. Miláno-San Remo bude lotériou

V siedmich etapách na Tirreno-Adriatico ani raz neskončil v najlepšej desiatke výsledkového poradia. Najlepšie umiestnenia si pripísal v prvej a šiestej etape, keď finišoval jedenásty a štrnásty. Sezónny súťažný debut Petra Sagana po prekonaní koronavírusu nebol bezbolestný a o výsledky mu na tradičnom prípravnom podujatí pred veľkými jarnými klasikami tentoraz vôbec nešlo.

Priorita bola dostať do nôh súťažné kilometre. Celkové 130. miesto s vyše hodinovým mankom na víťaza Tadeja Pogačara má iba štatistický význam.

Teší sa na ďalšie preteky

„Som šťastný, že som vôbec dokončil tieto preteky. A nie som ani mŕtvy, ani totálne vyčerpaný. Som v poriadku. Veľa som toho odpracoval a teším sa na ďalšie preteky. Aj keď stále neviem predpokladať, ako mi to pôjde. Verím, že sa budem zlepšovať,“ uviedol Peter Sagan na webe cyclingnews.com.

Trojnásobný majster sveta potvrdil, že najbližšiu sobotu absolvuje v Taliansku prvú monumentálnu klasiku sezóny Miláno – San Remo. A potom sa opäť pôjde rozjazdiť na etapové preteky, tentoraz tie Okolo Katalánska. Bude to pre neho príprava na tradičné jarné vrcholy Okolo Flámska a Paríž-Roubaix, ktoré vlani pre koronavírusovú prestávku vôbec neabsolvoval a v jeseni dal prednosť premiére na Giro d’Italia.

Má deficit pretekov

„V tíme sme sa rozhodli, že bude lepšie vyskúšať si Katalánsko, lebo mám deficit pretekov z úvodu sezóny. V januári a februári som nemal žiadne… Určite chcem dokončiť Miláno – San Remo. Tieto preteky budú pre mňa lotéria. Môže sa to otočiť na dobrú, ale aj zlú stranu. Na podujatí Okolo Katalánska sa chcem posunúť vyššie a pripraviť sa na Flámsko a Roubaix. Budú to tvrdé preteky, ale presne takú prípravu potrebujem. Ďalej sa zatiaľ nedívam,“ vysvetlil Sagan.

Majiteľ siedmich zelených dresov za triumf v bodovacej súťaži na Tour de France nedávno strávil neplánovane viac ako šesť týždňov na Grand Canarii, kde pôvodne mal absolvovať len tréningový kemp. Na tréningu však spadol a neskôr mal spolu s bratom Jurajom a ďalším krajanom Erikom Baškom pozitívny test na ochorenie COVID-19. Preto si musel predĺžiť pobyt na Kanárskych ostrovoch, ktorý sa zmenil na povinnú izoláciu.

Horúčky nemal

„Stratil som čuch a cítil som sa veľmi unavený. Po cvičení ma dlhší čas bolelo celé telo a potreboval som aj viac spánku. To boli moje symptómy ochorenia, ale žiadne ďalšie vrátane horúčky som nemal. Preto som musel začať s tréningom veľmi opatrne. Najprv hodinku, potom hodinku a pol a potom zasa dlhší oddych. Takto som stratil tri týždne prípravy pred jarnými klasikami a to je veľa,“ priblížil Sagan.

K tomu, ako trávil karanténne obdobie, ešte povzbudzujúco dodal: „Bolo to fajn. Spolu s bratom Jurajom aj Erikom Baškom sme mali dom so záhradou a počasie bolo pekné. Určite to bolo oveľa lepšie, ako keby sme museli byť niekde osamote v byte.“