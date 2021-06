Sagan má po páde v 3. etape Tour de France 2021 hlboké rany na pravom boku aj veľký hematóm (video)

Množstvo pádov a chaotický záver priniesol prvý šprintérsky dojazd v Pontivy na 108. ročníku Tour de France. Peter Sagan dlho odolával nástrahám trate pondelkovej 3. etapy, ale 150 m pred cieľom sa nie vlastnou vinou ocitol na zemi.

Pritom pred výjazdom z poslednej zákruty mu patrila výhodná tretia priečka a na obzore bolo možno aj etapové víťazstvo.

Ewan si zlomil kľúčnu kosť

Jeho veľký austrálsky rival Caleb Ewan sa však snažil prešmyknúť popri Saganovi dopredu a pritom sa dotkol zadného kolena neskoršieho víťaza etapy Tima Merliera. Nasledoval pád a Ewan so sebou stiahol aj vedľa neho jazdiaceho Sagana.

„Očakávali sme nervóznu a napätú etapu, ale to, čo sa začalo diať najmä po rýchlostnej prémii, bolo absolútne hektické. Cítil som sa dobre, chalani a najmä Nils Politt odviedli fantastickú prácu, keď ma udržali v bezpečí a doviedli ma až do špurtu. V cieľovom úseku som bol na veľmi dobrom mieste, pripravený zabojovať o etapu, ale bohužiaľ som spadol spolu s Calebom Ewanom. Podarilo sa mi rýchlo dostať späť na bicykel a prejsť cez cieľovú čiaru. Samozrejme to nebolo to, čo som dnes chcel. Dúfam, že všetci jazdci, ktorí sa ocitli na zemi, sú v poriadku a bez vážnych následkov,“ uviedol Peter Sagan na svojom facebookovom profile.

Na rozdiel od Ewana Sagan krátko po páde vstal, vysadol na bicykel a pomaly došiel do cieľa. Podľa pohľadu na Ewana, ktorý zostal dlho ležať na cestu, to vyzeralo na zlomeninu kľúčnej kosti a predčasný koniec v pretekoch.

Túto diagnózu neskôr potvrdil jeho tím Lotto Soudal na twitteri. „Je to zlomená pravá kľúčna kosť. Caleb na tejto Tour končí a veľmi nám bude chýbať. Želáme skoré uzdravenie“ napísalo vedenie belgického tímu.

Saganovi prisúdili čas víťaza

Ani Sagan neobišiel bez šrámov a bolesti, hoci do cieľa došiel na 80. mieste a vzhľadom na nezavinený pád mu rozhodcovia prisúdili rovnaký čas, aký mal víťazný Merlier.

„Peter v poslednej zákrute pred cieľom havaroval a veľmi dlho sa kĺzal po betóne. Má hlboké rany na pravom boku a veľký hematóm. Určite bude chvíľu trvať, kým sa zbaví modrín a hematómu. Uvidíme, čo prinesú ďalšie dni,“ vyhlásil tímový lekár Bora-Hansgrohe Christopher Edler.

Záverečnú minitragédiu Sagana okomentoval aj jeho športový riaditeľ a zároveň krajan Ján Valach. „Všetci v tíme tvrdo pracovali a boli často na predných pozíciách. Peter bol v excelentnej pozícii v posledných 300 m, ale potom nešťastne spadol spolu s Ewanom. Skončil na zemi namiesto toho, aby bohoval o víťazstvo v etape,“ skonštatoval Valach na webe Bora-Hansgrohe.