Sagan mal v 7. etape Tour de France 2020 smolu, spadla mu reťaz a prišiel o veľa bodov

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa ani v siedmej etape na Tour de France 2020 nedočkal triumfu a finišoval až na 13. mieste, pretože mu nevyšiel záverečný hromadný špurt preriedeného pelotónu.

Sagan mal v závere smolu

Žilinský rodák chcel bojovať o víťazstvo v etape, ale niekoľko desiatok metrov pred cieľom spomalil, akoby mal aj technické problémy.

Dlho sa držal na zadnom kolese neskoršieho víťaza Wouta Van Aerta (Jumbo Visma), no napokon bol „zavretý“ súpermi a v nervóznom závere musel kapitulovať. „Bohužiaľ, vo finále mi spadla reťaz a nemohol som naplno špurtovať až do konca,“ zhodnotil na sociálnej sieti Facebook trojnásobný majster sveta záver piatkovej etapy z Millau do Lavaur (168 km).

Vietor a aktivita Bora-Hansgrohe

Zvlnenú etapu výrazne ovplyvnila aktivita jazdcov Saganovho tímu Bora-Hansgrohe.„Som veľmi hrdý na všetkých svojich spolujazdcov, odviedli naozaj fantastickú prácu a kontrolovali preteky,“ pochválil Sagan tímových kolegov a dodal, že všetci ťažko pracovali na špici pelotónu od začiatku až do konca.

Kartami výrazne zamiešal aj vietor, ktorý rozdelil pelotón na niekoľko skupín. „Na bočnom vetre sme ja aj Emu (Emmanuel Buchmann, pozn. red.) zostali v prvej skupine a všetko vyzeralo pekne až do cieľa,“ pokračoval trojnásobný majster sveta v hodnotení piatkovej etapy, ale bohužiaľ spomenutý záverečný špurt mu nevyšiel.

Rýchlostná prémia v Saint Sernin Sur Rance

Aj napriek tomu, že Sagan nezvíťazil získal späť zelený dres určený pre lídra bodovacej súťaže. Pred piatkom strácal na Sama Bennetta (Deceuninck – Quick Step) 12 bodov, ale írsky cyklista v siedmej etape nevydržal pekelné tempo tímu Bora-Hansgrohe v úvodných 50 km piatkovej etapy (rýchlostný priemer 45,8 km/h) a na už na prémie prišiel s veľkým časovým mankom.

Sagan sa tak už na rýchlostnej prémii na 58. kilometri v Saint Sermin Sur Rance virtuálne prezliekol do svojho obľúbeného zeleného dresu, pretože bol druhý za Matteom Trentinom (CCC). A keďže Bennett v cieli nebral žiadne body a žilinský rodák si za 13. miesto pripísal na konto ďalšie štyri, na prvom mieste má deväťbodový náskok. Po etape však slovenský rýchlik spokojný nebol. „Ušlo mi veľa bodov, ale teraz s tým už nič neurobím, aj taká je cyklistika,“ skonštatoval.

Zvlnená etapa do Lavauru bola posledná šanca pre šprintérov v úvodnom týždni na TdF 2020, keďže počas víkendu sa pelotón presunie do Pyrenejí.