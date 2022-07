Saganovi v 8. etape Tour de France 2022 odtrhli prehadzovačku, van Aert mieri za triumfom v bodovacej súťaži (video+foto)

Belgičan Wout van Aert z tímu Jumbo-Visma vyhral sobotňajšiu 8. etapu na cyklistických pretekoch Tour de France. Pre 27-ročného jazdca to bol už druhý triumf na 109. ročníku „Starej dámy“. Približne 200 metrov pred cieľom síce zavelil k špurtu Austrálčan Michael Matthews, ale viac síl mal napokon Van Aert.

„Som veľmi šťastný a som naozaj rád, že môj tím dal do toho všetko,“ skonštatoval po pretekoch Van Aert. Tomu sa darí i v bodovacej súťaži, kde má priepastný náskok 115 bodov pred druhým Holanďanom Fabiom Jakobsenom z Quick-Stepu.

Lídrom ostáva Pogačar

Lídrom celkového poradia zostáva Slovinec Tadej Pogačar, ktorý v sobotňajšej 186-kilometrovej etape z Dole do Lausanne obsadil 3. miesto a mierne zvýšil svoj náskok v boji o žltý dres.

Pogačar je aj držiteľom bieleho dresu pre najlepšieho cyklistu do 25 rokov. Bodkovaný dres lídra súťaže vrchárov si aj v nedeľu na seba oblečie dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost).

Sagan mal opäť problémy

Slovenský reprezentant Peter Sagan z tímu TotalEnergies mal technické problémy. Po hromadnom páde na začiatku etapy, ktorému sa vyhol, potreboval pomoc od tímového vozidla. Žilinský rodák napokon obsadil 130. pozíciu s viac ako 7-minútovou stratou.

„Dnes som si myslel, že to bude konečne etapa na to, aby prišiel únik. Na začiatku tam bol škaredý pád. Bol som tam zapletený, aj keď mne sa nič nestalo, no odtrhli mi prehadzovačku, tak som musel čakať na výmenu bicykla,“ povedal 32-ročný Sagan pre RTVS.

Slovák na rýchlostnej prémii nešpurtoval a myslí si, že líder bodovacej súťaže si už toto postavenie postráži až do konca. „Van Aert to vyhrá s jednou nohou, nech sa mu nič nestane. Možno bude treba ísť aj do úniku, aj keď človek nikdy nevie, ako to má odhadnúť, lebo úniky tam veľmi nenechávajú,“ doplnil 3-násobný majster sveta a rekordný 7-násobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France.