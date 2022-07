Sagan na Tour de France dosiahol míľnik, Pogačar stiahol na Vingegaarda iba štyri sekundy

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma sa priblížil k celkovému víťazstvu na 109. ročníku pretekov Tour de France.

V stredajšej 17. etape v Pyrenejách síce prišiel do cieľa druhý za Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Emirates), ale stratil na neho iba štyri sekundy a pred zvyšnými štyrmi etapami má na čele súťaže o žltý dres náskok 2:18 min.

Pogačar bude mať príležitosť znížiť stratu aj vo štvrtkovej 18. etape, ktorá sa končí stúpaním najvyššej kategórie na Hautacam.

McNulty udával vysoké tempo

Vingeggard v stredu prišiel o svojich pomocníkov a v záverečných dvoch kopcoch si musel poradiť sám proti Pogačarovi a jeho tímovému kolegovi Brandonovi McNultymu, ktorý udával vysoké tempo. Dvadsaťpäťročný Dán potvrdil formu a odolal atakom víťaza ostatných dvoch edícii „Starej dámy“.

„Som sklamaný, že som nezvíťazil v etape, ale viac som urobiť nemohol. Tadej si to zaslúžil. Aj keď som bol sám, nemal som problémy, v náročnej etape som prišiel z náskoku iba o štyri sekundy. Na celkový triumf ešte nechcem myslieť, čakajú nás náročné dni,“ povedal Vingegaard podľa oficiálneho webu Tour de France.

Pogačar vyzdvihol tímových kolegov

Pogačar zmazal štyri sekundy z Dánovho náskoku len vďaka bonusovým desiatim sekundám v cieli, Vingeggard ich získal iba šesť. Po svojom treťom víťazstve na 109. ročníku TdF vyzdvihol Slovinec najmä tímových kolegov, ktorých mal k dispozícii už iba troch.

„Je úžasné, ako mi dnes pomáhali, aby som uspel v etape. Môžeme byť na to hrdí. Dal som do toho všetko, aby som zvíťazil pre tím. Brandon si zaslúži špeciálne uznanie. Uvidíme, či vo štvrtok budeme mať šancu niečo urobiť. Verím, že stále môžem získať žltý dres,“ vyhlásil 23-ročný Pogačar, ktorý má takmer istý zisk tretieho bieleho dresu pre najlepšieho jazdca do 25 rokov.

Sagan išiel 200. etapu na TdF

Slovenský cyklista Peter Sagan skončil v stredu na 137. pozícii so stratou viac ako 32 minút na Pogačara. V celkovej klasifikácii mu patrí 126. miesto s mankom takmer štyroch hodín na Vingegaarda, v súťaži o zelený dres je deviaty so 104 bodmi a na vedúceho Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) stráca 312 bodov.

„Zo začiatku nebol žiaden únik až do prvého kopca a potom som išiel v skupine do cieľa. Prišli sme 4:20 min pred limitom, čo je celkom dobré. Počasie bolo lepšie, ale bolo vlhko a veľmi sme sa potili. Ktosi mi spomínal môj míľnik, ale niektorí jazdci majú viac etáp na Tour,“ uviedol Sagan pre RTVS po svojej 200. etape na TdF.

Vo štvrtok absolvujú pretekári záverečnú pyrenejskú etapu z Lúrd na vrchol kopca Hautacam s dĺžkou 143 kilometrov, v ktorej na nich čakajú dve stúpania najvyššej kategórie a jedno prvej kategórie. Ak sa Pogačarovi nepodarí znížiť stratu na Vingegaarda v 18. etape, ešte bude mať príležitosť v sobotňajšej 40-kilometrovej časovke jednotlivcov s rovinatým profilom. Piatková 19. a záverečná 21. etapa budú vyhovovať viac šprintérom.