Sagan nie je na Tour de France taký svieži ako minulé roky, stačí malé zaváhanie a všetkému je koniec

Peter Sagan má za sebou prvý voľný deň na Tour de France 2020 a pred sebou ešte dvanásť z celkového počtu 21 etáp. Jeho náskok na čele bodovacej súťaže 7 bodov pred Samom Bennettom je veľmi krehký na to, aby mohol poľaviť v koncentrácii. Skúsený líder tímu Bora-Hansgrohe to veľmi dobre vie.

Sagan v prvých deviatich etapách štyrikrát bojoval v samom závere o víťazstvo, ale ani raz mu to nevyšlo ani len na stupne víťazov. Jedno štvrté a dve piate miesta ho neuspokojujú.

„Ešte stále máme viac ako pol cesty do Paríža. Bude to náročné pre každého. Ja robím najlepšie ako viem, v úvodných etapách som mal aj nejakú smolu,“ priznal Sagan počas online tlačovej konferencie aj vo vysielaní RTVS. „Dôležitá je koncentrácia. Stačí malé zaváhanie, malá chyba alebo nešťastie a je všetkému koniec. V hociktorý deň sa môže niečo zmeniť. Naďalej sa budem snažiť robiť to najlepšie, čo viem,“ doplnil Sagan.

Bora prišla na Tour s tromi cieľmi

Tímový manažér Bora-Hansgrohe Ralph Denk sa počas voľného dňa podujal na čiastočné zhodnotenie doterajšieho priebehu pretekov.

Denk pripomenul, že najlepší nemecký tím súčasnosti prišiel na Tour de France s tromi cieľmi – vyhrať etapu, získať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže a zabojovať o konečné pódiové umiestnenie. Prvé dva ciele mal mať prioritne na starosti Peter Sagan a tretí Emanuel Buchmann.

„Sagan zatiaľ má zelený dres a to je dobrá správa. Na druhej strane nie je taký svieži a rezký ako po minulé roky. Rovnako čakáme na jeho obligátne víťazstvo aspoň v jednej etape. Reálne mu však vyrástol veľký súper a tým je Bennett. Samozrejme, sú tu aj Wout van Aert a Matteo Trentin. Tiež ich treba prirátať do skupiny tých, ktorí naháňajú body v rýchlych koncovkách etáp. Všetko je otvorené. Jasné je len to, že v najbližších etapách musíme tvrdo pracovať,“ uviedol Denk v podcaste na webe ovb-online.de.

Buchmann je sklamaný

Šéf Bora-Hansgrohe na TdF 2020 sa vyjadril aj k čiastočnému sklamaniu, ktorým je zatiaľ vystúpenie Emanuela Buchmanna. Po deviatej etape mu patrí až 18. priečka s mankom 5:45 min na slovinského lídra Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), čo zrejme znamená koniec nádejí na útok na konečné pódium.

„Od začiatku sa necítil dobre. Pre zranenie pred Tour de France vynechal aj niekoľko tréningových dní a to sa prejavuje na jeho výkonoch. Buchmann je sklamaný, ale aspoň môže odteraz útočiť na etapové víťazstvá. Určite sa o to budeme pokúšať. Samozrejme, máme aj ďalšie alternatívy na etapový triumf okrem Sagana a Buchmanna. Sú nimi Lennard Kämna či Maximilian Schachmann. Čakajú ná profilovo rôznorodé etapy od najvyšších kopcov, cez stredne náročné až po rovinaté. Chce to aj kúsok šťastia, ktorý nám chýbal v prvý týždeň,“ dodal Denk.

Už utorková desiata etapa bude ďalšia veľká príležitosť pre šprintérov. Na cyklistov čaká 168,5 km po úplnej rovine popri pobreží Atlantiku medzi dvoma ostrovmi Ile d’Oléron a Ile de Ré. Šprintérska prémia príde na rad po 129 km v Chatellailon-Pláge. Na nej aj v hromadnom šprintérskom závere sa očakáva tvrdý boj o zelený dres medzi Saganom a Bennettom. Víťaz v cieli bude približne po 17.20 h.