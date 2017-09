Sagan priznal aj šťastie v závere, po nástupe Alaphilippa už neveril vo víťazstvo

BERGEN 25. septembra (WebNoviny.sk) – Svätá trpezlivosť počas väčšiny pretekov a dobre načasovaný útok v závere priviedli Petra Sagana v nedeľu v nórskom Bergene k tretiemu titulu majstra sveta.

Sagan bol počas šesť a polhodinových pretekov elitnej kategórie na 267,5 km takmer neviditeľný, ale v záverečnom kilometri mal dostatočne dobrú pozíciu aj nohy na to, aby zaútočil na víťazstvo. K tretiemu titulu v neprerušenej sérii sa dopracoval ako prvý a zároveň najmladší jazdec v histórii vo veku 27 rokov.

„Neviem, možno je to karma, že som opäť vyhral. Samozrejme, som veľmi šťastný, je to pre mňa výnimočné. Majstrovstvá sveta sú výnimočné v porovnaní s ostatnými pretekmi počas roka. Potrebujete aj šťastie a záver je často lotéria. Môžete zvíťaziť, ale aj nemusíte,“ vravel Peter Sagan na tlačovej konferencii po svojom triumfe v Bergene, cituje ho aj portál CyclingNews.

Nemal žiadnu stratégiu

Sagan priznal aj šťastie v závere, keď po razantnom nástupe Francúza Juliana Alaphilippa to chvíľami vyzeralo, že do cieľa nepríde väčšia skupina pokope, ale iba jeden či dvaja pretekári. V čase výpadku televízneho signálu sa však favoriti dotiahli na jazdcov v úniku a v záverečnom kilometri sa akoby začínalo odznova.

Vyhrať však mohlo už len asi 10-15 jazdcov, ktorí boli v čelnej skupine. Po výjazde z poslednej zákruty bolo jasné, že titul získa už len obhajca Sagan alebo domáca nádej Alexander Kristoff. Zo súboja plece pri pleci vyšiel víťazne Slovák.

„Moja stratégia na preteky? Nemal som žiadnu. Veci v cyklistických pretekoch sa nedajú plánovať, treba ich riešiť, keď prídu. Čo napokon urobíte, nie je súčasť nejakého plánu či sna z predchádzajúcej noci,“ skonštatoval výnimočný cyklista. „Pred koncom pretekov som ani nepredpokladal, že sa ešte zapojím do boja o titul. Myslel som si, že zabojujem tak o štvrté alebo piate miesto. Keď sme však dostihli Alaphilippa, uvedomil som si, že som ešte v hre,“ doplnil Sagan.

Trojnásobný majster sveta v prvých rozhovoroch s médiami zápasil s emóciami. Pri víťaznom venovaní spomenul tehotnú manželku Katku, ale aj talianskeho kamaráta Michele Scarponiho, ktorý tento rok v apríli tragicky prišiel o život po zrážke s nákladným autom počas tréningu.

Deň po majstrovstvách sveta by oslávil 38. narodeniny. „Bola to výnimočná persóna a to nielen vo svete cyklistiky. Stále mal úsmev na tvári a rozdával pozitívnu energiu. Na tréningových kempoch sme zažili spolu veľa zábavy. Jeho smrť ma veľmi zarmútila,“ úprimne sa vyznal žilinský rodák.

Rodinné priority

Sagan sa pokúsil krátko zosumarizovať všetky tri tituly majstra sveta, ktoré dosiahol na troch rôznych kontinentoch počas troch rokov.

„Každý z nich je čímsi výnimočný. Prvý bol najmä nečakaný, druhý sa už možno aj očakával, ale nerodil sa ľahko. Tento aktuálny bol asi najťažší, lebo sa nedalo predvídať, ako to dopadne. V takomto type pretekov máte len jeden výstrel, aby ste zasiahli cieľ a musíte to správne načasovať. Na 267,5 km príde len jedna možnosť na útok a musíte sa správne rozhodnúť pre únik alebo záverečný šprint. Až do posledného kilometra sme nevedeli, že pôjdeme do šprintu. Preto je tento titul výnimočný,“ vysvetlil Sagan.

Sagan potvrdil, že v roku 2017 už súťažne dojazdil. Pre zvyšok sezóny si stanovil iné – rodinné priority. Jeho manželka je v ôsmom mesiaci tehotenstva a on by chcel byť pri tom, keď sa im narodí prvé dieťa. Na druhej strane slovenský fenomén odmietol špekulácie, že po zisku tretieho titulu majstra sveta a narodení potomka ho prejde hlad po ďalších víťazstvách.

„Chcete, aby som sa prestal pretekať? Najprv mi dovoľte, aby som si to súťaženie ešte chvíľu užil,“ nadhodil médiám na bergenskej tlačovke. „Aj na budúci rok sa budem snažiť vyhrávať, ale zaručiť tie víťazstvá nemôžem. V športe je to v jeden deň tak a na druhý už inak. Neviete, čo sa stane zajtra,“ rozlúčil sa Sagan.