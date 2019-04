Sagan sa pripravuje na preteky Okolo Flámska, generálku vynechal

ANTVERPY 5. apríla (WebNoviny.sk) – Prvý aprílový víkend sa v Belgicku jazdí slávna „De Ronde“ a slovenský cyklista Peter Sagan kopíruje model prípravy spred roka.

Namiesto návratu do monackého prechodného domova zostal v Belgicku, kde trénuje spoločne so svojím talianskym spolujazdcom Danielom Ossom.

Sagan vynechal v strede týždňa generálku Dwars door Vlaanderen a všetko svoje úsilie zameriava k nedeli. Stotretí ročník monumentálnej klasiky Okolo Flámska sa začne v Antverpách a po 270,1 km vyvrcholí tradične v meste Oudenaarde.

„Sagan robí presne to isté, čo minulý rok. Absolvoval potrebné cvičenia, aby sa jeho telo zotavilo po náročných pretekoch Gent-Wevelgem. Samozrejme, k tomu sme pridali správny tréning, aby bol v nedeľu čo najlepšie pripravený. Počasie nám vyšlo v ústrety. Je celkom príjemné a Peter sa môže v pokoji pripravovať na preteky,“ povedal športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach, cituje ho portál cyclingnews.com.

Výrazne pozmenil kalendár

Slovenský šampión sa v rámci prípravy na Okolo Flámska tradične stretol aj s fyzioterapeutom v Nieuwpoorte na pobreží Severného mora, aby sa rýchlejšie zotavil z pretekov Gent-Wevelgem. Tie boli tento rok najrýchlejšie v histórii a Sagan strávil takmer 200 km v úniku.„Boli naozaj veľmi ťažké, ale jeho telo sa zvyčajne dá dokopy veľmi rýchlo,“ podotkol Ján Valach.

Keďže Peter Sagan v tomto roku výrazne pozmenil svoj jarný kalendár cyklistických jednorazoviek (vynechal z neho viac pretekov v jeho prvej časti), jeho hlavná čast sa začína až teraz podujatím Okolo Flámska. A potom bude v plnej permanencii každú aprílovú nedeľu – 14.4. to bude Paríž-Roubaix, 21.4. Amstel Gold Race a napokon 28.4. ďalšia monumentálna klasika Liége-Bastogne-Liége, kde by sa mal predstaviť vôbec po prvý raz.

„Celé sme to tento rok trochu posunuli, lebo chceme jarnú sezónu zakončiť pretekmi Liége-Bastogne-Liége. Za normálnych okolností sme začínali pretekmi Strade Bianche pred Tirrenom-Adriaticom, dva roky dozadu Peter jazdil aj na Kuurne-Brusel-Kuurne. Takto zostaneme v Belgicku až do Ardenských klasík a uvidíme, čo to dá,“ vysvetlil Ján Valach.

Sagan sleduje vlastnú cestu

Trojnásobný majster sveta Sagan v tomto roku vyhral jediné preteky, keď ešte v januári triumfoval v jednej z etáp na austrálskych pretekoch Tour Down Under. Okrem toho má na konte tri druhé, tri tretie, jedno štvrté a dve piate miesta v pretekoch, kde zväčša útočil na víťazstvo. Nemôže ho zväzovať prílišná snaha uspieť spojená s tlakom nedočkavých fanúšikom a médií?

Valach, ktorý bol ako vedúci slovenskej výpravy pri všetkých troch tituloch majstra sveta, má na to jednoznačnú odpoveď. „Peter zostáva pokojný. Sleduje si vlastnú cestu a je pripravený na to, čo príde. Peter sa stále zlepšuje z pretekov na preteky. Vlani to bolo rovnaké a v Ardenách bol veľmi silný,“ dodal Valach.

Spolu so Saganom (Bora-Hansgrohe) sa na zozname najväčších favoritov Okolo Flámska podľa webu CyclingNews ocitli aj šampióni z posledných dvoch rokov Belgičan Philippe Gilbert (2017) z tímu Deceuninck – QuickStep a Holanďan Niki Terpstra (2018) z Direct Énergie.

Sagan sa na menoslov víťazov týchto legendárnych pretekov dostal v roku 2016, keď famóznym nástupom na Paterbergu 13 km pred cieľom ovládol storočnicové vydanie Okolo Flámska.

Nepríjemné dlažobné kocky

Trasa 103. ročníka slávnych pretekov ponúka 17 stúpaní, pričom tie legendárne Oude Kwaremont a Paterberg absolvuje pelotón trikrát, resp. dvakrát. Na väčšine tzv. bergov budú cyklistom znepríjemňovať život aj dlažobné kocky. Chlieb sa bude lámať najmä na záverečných troch „kopčekoch“ v posledných 30 km v poradí Kruisberg (243.), Oude Kwaremont (253.) a Paterberg (256.).

Najdlhším stúpaním s 2,2 km je Oude Kwaremont. Paterberg, ktorý meria iba 360 m, ale maximálny sklon terénu má až 20%, býva kľúčovým miestom pre vývoj v koncovke pretekov. Kto býva na Paterbergu 13,2 km pred cieľom vpredu, má veľkú šancu bojovať o celkové víťazstvo. Posledných 10 km sa ide takmer po rovine na širokej ceste až do cieľa.