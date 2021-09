Sagan sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Slovenska, na záver ho zdolal jedine Izraelčan

Peter Sagan sa stal celkovým víťazom 65. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Premiéra Sagana na najväčšom etapovom podujatí na Slovensku dopadla podľa želania tisícok fanúšikov, ktorí ho sprevádzali na cestách od Košíc cez Dolný Kubín a Považskú Bystricu až do Trnavy.

Sagan sa stal aj víťazom bodovacej súťaže a tiež držiteľom špeciálneho dresu pre najlepšieho slovenského jazdca.

Lídrovi tímu Bora-Hansgrohe stačilo aj druhé miesto v záverečnej nedeľňajšej etape so štartom v Trenčianskych Tepliciach a cieľom v Trnave (159 km), keďže jeho hlavný konkurent Nemec Jannik Steimle skončil bez bonifikačných sekúnd štvrtý.

Nečakaný víťaz

Nečakaným víťazom špurtu 26-člennej skupiny v centre Trnavy sa stal Izraelčan Itamar Einhorn, ktorý (Israel Start-Up Nation) si zapísal víťaznú premiéru. Tesne za Saganom tretí finišoval holandský šprintér tímu DSM Cees Bol.

V celkovom poradí v súčte prológu a štyroch etáp Sagan dosiahol výsledný čas 15:51:00 h a o 11 sekúnd zdolal obhajcu Steimleho. Na tretiu priečku sa vďaka záverečnej etape prepracoval Holanďan Bol, ktorý zaostal za víťazom o 17 sekúnd. Štvrtý skončil Španiel Roger Adria Oliveras a piaty Nór Idar Andersen. Kolumbijčan Álvaro Hodeg vycúval z prvej desiatky výsledkového poradia, keďže chýbal v rozhodujúcom úniku 4. etapy.

Nevyhral žiadnu etapu

„Výnimočný deň pre nás v tíme Bora-Hansgrohe. Chceli sme dostať Deceuninck – Quick Step do problémov, jazdiť vpredu a to sa nám aj podarilo. V úniku sme pracovali spolu s tímami DSM a BikeExchange a vydržalo nám to až do záverečného špurtu. Tam som sa sústredil na to, aby som bol v kontakte s Jannikom Steimlem a nenechal si ho ujsť. Som veľmi šťastný, že som svoju prvú účasť na týchto pretekoch premenil na víťazstvo. Nevyhral som síce žiadnu etapu, ale na konci dňa je lepšie vyhrať celkové poradie ako niektorú z etáp,“ uviedol Peter Sagan v prvej televíznej reakcii po svojom triumfe.

Sagan sa stal ôsmym domácim jazdcom na pretekoch Okolo Slovenska. Prvými dvomi Slovákmi s triumfom na domácich cestách boli ešte v ranom období pretekov Walter Renner (1958) a Matej Laczo (1964). V 70-tych rokoch sa k nim pridali Pavol Čambal a Josef Dvořák a po nežnej revolúcii ešte trojica Miroslav Lipták (1990), Ján Valach (1996) a Martin Prázdnovský. Ten triumfoval v roku 2005, čiže Saganov triumf prišiel po 16 rokoch.

Štvrtýkrát je celkovým víťazom pretekov

Tridsaťjedenročný Žilinčan síce nevyhral ani jednu zo štyroch etáp na 65. ročníku Okolo Slovenska, ale za celkovým triumfom ho posunuli tri druhé a jedno tretie miesto plus bonifikačné sekundy z rýchlostných prémií a desiata priečka v úvodnom prológu. Počas vyše 11-ročnej úspešnej kariéry v profipelotóne sa len štvrtýkrát stalo, že sa trojnásobný majster sveta Peter Sagan stal celkovým víťazom etapových pretekov.

Ešte v roku 2011 ovládol preteky Okolo Sardínie aj Okolo Poľska a o štyri roky neskôr pridal celkový triumf na obľúbenom podujatí na západnom pobreží USA – Okolo Kalifornie. Teraz sa premiérovo teší na domácich cestách.

Zvolil ofenzívnu taktiku

V záverečnej etape Okolo Slovenska Sagan zvolil ofenzívnu taktiku s cieľom udržať si žltý dres lídra pretekov. Už na 17. km vyhral vrchársku prémiu v Trenčianskych Miticiach a po 50 km sa stal členom 26-členného úniku dňa, kde neboli žiadni ďalší Slováci.

Na rýchlostnej prémii v Topoľčanoch na 56. km Sagan ukázal všetkým chrbát a okrem 6 bodov do bodovacej súťaže si pripísal aj tri bonifikačné sekundy do celkového poradia o žltý dres. Jeden z jeho dvoch najväčších rivalov z tímu Deceuninck – Quick Step Jannik Steimle bol tretí, ale Álvaro Hodeg nebodoval, keďže ani nebol členom veľkej skupiny v úniku.

Najväčší triumf pre Izraelčana

Steimle neskôr ovládol rýchlostnú prémiu v Borovej na 141. km, ale praktickým tým len dorovnal 5-sekundové manko na Sagana, ktoré mal pred začiatkom poslednej etapy. Elitný Slovák bol na prémii tretí a v pokoji kontroloval situáciu.

S pribúdajúcimi kilometrami bolo zrejmé, že víťaz etapy vzíde zo silnej 26-člennej skupiny, ktorá mala aj 5 km pred cieľom dostatočný náskok vyše ôsmich minút pred pelotónom. V záverečných 300 m sa Sagan sústredil na zadné koleso Steimleho a v príhodnom okamihu vystrelil pred neho. Keď sa už zdalo, že sa stane víťazom etapy, z pravej strany ho napokon predstihol 23-ročný Izrraelčan Einhorn, ktorý si pripísal najväčší triumf kariéry.