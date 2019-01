Sagan si nepripísal ani bod v záverečnej etape Tour Down Under, v bodovacej súťaži skončil tretí

WILLUNGA HILL 20. januára (WebNoviny.sk) – Austrálsky cyklista Rochie Porte z tímu Trek-Segafredo sa stal víťazom záverečnej 6. etapy pretekov Tour Down Under v Južnej Austrálii, ktoré boli prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour.

Čerstvý až do konca

V etape z McLaren Vale na vrchol stúpania Willunga Hill (151,5 km) Porte zvíťazil pred Holanďanom Wouterom Poelsom (Sky) a Juhoafričanom Darylom Impeyom (Mitchelton-Scott). Obaja prišli do cieľa v rovnakom čase ako víťaz a Impeymu to stačilo na potvrdenie celkového triumfu.

„Je to jeden z najväčších úspechov v mojej kariére. Dosiahol som ho len vďaka úžasnej tímovej podpore. Vďaka spolujazdcom som mohol zostať v záverečnom kopci čerstvý až do konca a vybojovať toto skvelé víťazstvo,“ povedal Daryl Impey v prvom interview po pretekoch do mikrofónu organizátorov. Porte zvíťazil už po šiesty raz v sérii v etape s cieľom na značkovom kopci pretekov Willunga Hill.

Klubúk dolu pred Darylom Impeyom

Tridsaťštyriročný rodák z Johannesburgu Impey sa však stal vôbec prvým cyklistom v 21-ročnej histórii Tour Down Under, ktorý dosiahol celkové víťazstvo dva roky po sebe. Triumfoval s náskokom 13 sekúnd pred Portem a 17 sekúnd pred Poelsom.

„Klubúk dolu pred Darylom Impeyom. Čo sa mňa týka, s jedným finišom do kopca je náročné vyhrať celé preteky. Je to však skvelý pocit po šiesty raz vyhrať na Willunga Hill. Je to výborný začiatok sezóny v novom tíme. Moji spolujazdci boli fantastickí počas celého týždňa,“ uviedol nový člen tímu Trek-Segafredo Richie Porte, ktorý predtým víťazil na Willunga Hill v dresoch Sky a BMC Racing.

Sagan zaostal z a víťazom o 6 bodov

Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) v náročnej horskej etape podľa predpokladov nemiešal poradím na predných priečkach. Sagan prišiel do cieľa s odstupom 9:41 min za víťazom na 99. mieste. Celkovo sa zosunul z 20. priečky na konečnú 55. pozíciu so stratou 10:16 min.

Sagan neobhájil víťazstvo z vlaňajška v bodovacej súťaži. V záverečnej etape si už nepripísal body a celkovo skončil tretí za víťazným Novozélanďanom Patrickom Bevinom (CCC Team) a Holanďanom Danny van Poppelom (Jumbo Visma). Za víťazom Sagan zaostal o 6 bodov.

V práve skončenom 21. ročníku Tour Down Under bol predtým Sagan v etapách ôsmy, tretí, prvý, dvadsiaty deviaty a druhý a celkovo môže vysloviť spokojnosť so súťažným vstupom do nového roka.

Očakávania boli vyššie ako výsledky

Preteky v Južnej Austrálii bral líder tímu Bora-Hangrohe najmä ako prípravu pred dlhou a náročnou sezónou. Sagan ovládol tretiu etapu s cieľom v Uraidle, keď v záverečnom finiši do mierneho kopca potvrdil svoje šprintérske kvality.

Najlepším jazdcom z tímu Bora-Hansgrohe v celkovej klasifikácii bol Rakúšan Gregor Mühlberger s mankom 1:35 min na víťazného Daryla Impeyho. „Celkovo naše očakávania na Tour Down Under boli vyššie ako výsledky, ktoré sme dosiahli. Získali sme jedno etapové víťazstvo vďaka Petrovi Saganovi, ale v celkovom poradí pretekov sme sa určite nedostali tak vysoko, ako sme chceli,“ uviedol športový riaditeľ Bora-Hangrohe Patxi Vila na tímovom webe.