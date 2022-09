Sagan si „Okolo Slovenska“ nezajazdí, istá je však účasť štyroch elitných tímov aj Cavendisha (video)

Najväčšou hviezdou blížiacich sa cyklistických pretekov Okolo Slovenska (13.-17. septembra) by mohol byť britský špurtér Mark Cavendish z tímu Quick-Step Alpha Vinyl. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali organizátori podujatia a potvrdili, že z elitných zoskupení sa pod Tatrami predstavia aj stajne Israel Premier Tech, Astana Qazaqstan a Jumbo-Visma.

Naopak, chýbať bude obhajca celkového prvenstva spred roka Peter Sagan, tridsaťdvaročný Žilinčan z francúzskeho tímu TotalEnergies sa po pretekoch v Kanade (9. a 11.9.) presunie do Austrálie, kde pred majstrovstvami sveta vo Wollongongu absolvuje aklimatizáciu.

Štartovať bude 15 Slovákov

Súčasťou 66. ročníka pretekov Okolo Slovenska budú okrem štyroch elitných zoskupení aj šesť Pro tímov UCI, desať kontinentálnych celkov a slovenská reprezentácia.

„Na štarte sa predstaví 15 Slovákov. V reprezentačnom drese to bude Juraj Sagan, Marek Čanecký, Samuel Kováč, Andrej Líška, Juraj Karas. Dres Dukly budú obliekať Lukáš Kubiš, Pavol Rovder, Martin Haring, Samuel Tuka, Dávid Kaško, ďalší dvaja jazdci reprezentácie a Dukly budú známi koncom týždňa,“ prezradili organizátori.

Pätnástym Slovákom by mal byť mladík Martin Svrček, pre ktorého by to mali byť premiérové etapové preteky vo farbách stajne Quick-Step Alpha Vinyl.

Okrem Cavendisha a Svrčeka tím Quick-Step Alpha Vinyl vezme na Slovensko aj Dána Michaela Mörköva či Čechov Zdeňka Štybara a Josefa Černého. Štart elitného Brita ešte môže vedenie tímu zrušiť, keďže skúsený jazdec má zdravotné problémy.

Na svoje si prídu najmä vrchári

Podujatie sa začne v utorok 13. septembra prológom v Bratislave-Petržalke. O deň neskôr absolvujú jazdci trať zo Šamorína do Trnavy, nasledovať budú etapy z Hlohovca do Banskej Štiavnice, z Detvy do Spišskej Novej Vsi a vyvrcholením bude 4. etapa z Levoče s cieľom v Košiciach. Organizátori pre pretekárov pripravili trať dlhú 727,7 km, na ktorej by si na svoje mali prísť najmä vrchári.

„Koncom leta museli organizátori riešiť pár zmien na trati kvôli meškajúcim opravám ciest, ale jej kopcovitý charakter, etapové mestá i trasa od západu na východ zostali nezmenené,“ referuje web podujatia.

„Z môjho pohľadu pôjde o najkrajší, ale aj najťažší profil pretekov za posledné roky. Opäť sme sa snažili ukázať zaujímavé zákutia nášho krásneho Slovenska. Či už výberom etapových miest alebo traťou. Mnohé z nich sú skvosty slovenskej histórie, to najlepšie, čo doma máme,“ uviedol zostavovateľ trate pretekov Stanislav Holec.

Keďže slovenská vláda v stredu schválila dotáciu 350-tisíc eur pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC) na technické zabezpečenie priameho prenosu televíznou stanicou Eurosport, podujatie sa rovnako ako vlani objaví aj na obrazovkách v zahraničí.