Sagan vyhral siedmy titul majstra Slovenska, českým víťazom sa v Bánovciach nad Bebravou stal Kukrle

Tridsaťjedenročný Peter Sagan sa siedmykrát v kariére stal majstrom Slovenska v cestnej cyklistike v pretekoch s hromadným štartom. Už jedenásť rokov slovenskej cyklistike kraľujú bratia Saganovci, keďže od roku 2011 zvíťazili len Peter Sagan alebo jeho brat Juraj.

Peter v minulosti ovládol národný šampionát aj v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2018, mladší Juraj v rokoch 2016, 2017, 2019 a 2020. Juraj Sagan na tohtoročnom spoločnom šampionáte s Čechmi chýba, keďže sa počas tréningu zranil.

„Som veľmi rád za bratove víťazstvo. Už jedenástykrát vyhral Sagan, takže sa tešíme,“ povedal pre RTVS minuloročný víťaz Juraj Sagan a o svojom zranení poznamenal: „Už to mám zoperované a vyzerá to dobre. Už o niekoľko dní by som sa rád vrátil na bicykel. Do olympiády by som mal byť v poriadku.“

Víťazi pretekov vzišli z úniku

Hneď od úvodu 227 km dlhých pretekov sa viacerí jazdci snažili o únik, vyšlo to až pri prvom zjazde z kopca za Motešicami. Vpredu sa ocitlo 40 jazdcov a medzi nimi aj Slováci Peter Sagan, Adam Foltán, Matúš Štoček, Šimon Nagy, Andrej Líška a Tobias Vančo.

Neskôr sa odpútalo 11 cyklistov vrátane Sagana, Vanča a Štočeka, po druhom kole bolo na čele 10 jazdcov s náskokom približne dvoch minút. Ich náskok potom postupne narastal, dve kolá pred koncom bol už takmer 12-minútový.

Približne 65 km pred cieľom tak bolo jasné, že víťazi národných šampionátov vzídu z úniku. Zo Slovákov zostali vpredu len Sagan a Štoček, medzi Čechmi osmička Mathias Vacek, Petr Klabouch, Karel Camrda, Tomáš Kalojíros, Daniel Turek, Lubomír Petruš, Dominik Neuman a Michael Kukrle. V predposlednom kole vycúval Kalojíros a do posledného tak šlo na čele už len 9 cyklistov.

Sagan mal viac ako polminútový náskok

Deväťčlenná skupina sa neskôr rozdelila na dve časti – vpredu bol Peter Sagan a trio Čechov. Trojnásobný svetový šampión z tímu Bora-Hansgrohe v záverečnom stúpaní za Motešicami na Krásnu Ves unikol aj Kukrlemu, Neumanovi a Turekovi.

Posledné kilometre tak boli v znamení slovenského jazdca, ktorý do cieľa v Bánovciach nad Bebravou prišiel s viac ako polminútovým náskokom pred českým majstrom Michaelom Kukrlem (Elkov-Kasper). Peter Sagan si v závere dovolil mávať fanúšikom popri trati.

Druhý v rámci slovenského šampionátu skončil Matúš Štoček (TOPFOREX ATT Investments Pro cycling team, +3:01 min) a tretí finišoval Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica, +12:17 min), na českej strane za Kukrlem skončil jeho tímový kolega Dominik Neuman a tretí bol Daniel Turek (Felbermayr-Simplon Wels).