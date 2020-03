Saganovci nedeokončili preteky Paríž-Nice, ich tímový kolega sa stal celkovým víťazom

Nemec Maximilian Schachmann z tímu Bora-Hansgrohe sa stal celkovým víťazom cyklistických pretekov Paríž-Nice, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Stačilo mu na to aj šieste miesto v sobotňajšej 7. etape so štartom v Nice a cieľom v stredisku La Colmiane, ktorá merala 166,5 km. Schachmann triumfoval pred Belgičanom Tiesjom Benootom z tímu Sunweb, jeho náskok však klesol na 18 sekúnd.

Benoot totiž finišoval druhý s odstupom 46 sekúnd za víťazom sobotňajšej etapy Nairom Quintanom z Kolumbie (Arkéa Samsic). Nemec s vypätím všetkých síl prišiel do cieľa šiesty 12 sekúnd za Benootom. Tretí v sobotu skončil domáci miláčik Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Do cieľa napokon neprišiel ani jeden z dvoch Slovákov – bratia Juraj a Peter Saganovci sa v sobotu podieľali na pomoci Schachmannovi, potom však rovnako ako ďalších 24 jazdcov odstúpili z pretekov. Celkovo do cieľa sobotňajšej etapy prišlo len 34 jazdcov. Ostatní odstúpili počas pretekov vrátane soboty. Pôvodne sa vo Francúzsku malo jazdiť až do nedele, no organizátori sa rozhodli nedeľu v uliciach Nice zrušiť v dôsledku pandémie koronavísu COVID-19.

Schachmann ovládol celkovú klasifikáciu, no v bodovacej súťaži napokon prepustil prvú priečku Benootovi. Peter Sagan figuroval v tomto hodnotení na 3. miesto, no z podujatia odstúpil a nefiguruje v poradí.