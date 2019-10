Sahajdu chceli po Medzinárodnom maratóne mieru odviesť na vozíku, napriek vyčerpaniu cíti eufóriu

V sobotu noci, keď súperili maratónci na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe o svetové tituly, sa najlepší slovenský vytrvalec pripravoval na svoje vystúpenie na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru.

Bol jedným zo slovenských limitárov, ale z dôvodov súvisiacich s kvalifikačným systémom na olympijské hry v Tokiu 2020, kde by chcel štartovať, dal pred MS prednosť košickému podujatiu. A urobil dobre.

„Myslím si, že som sa rozhodol správne. Keďže v noci pred košickým maratónom som nevedel zaspať, sledoval som s manželkou v televízii maratón na svetovom šampionáte v Dauhe. Pekné preteky, ale ja by som v nich asi veľa vody nenamútil. V teple a vlhku neviem behať. Keď sa prehrejem, nejde mi to, čoho dobrý príklad boli vlaňajšie ME v Berlíne. Tým, že som nešiel do Dauhy a uprednostnil som MMM, som síce hral vabank, ale, chvalabohu, vyšiel mi,“ spokojne skonštatoval pre web atletika.sk maratónec bratislavského klubu BMSC.

Zlepšil si osobný rekord

Správnosť jeho rozhodnutia potvrdzuje aj skutočnosť, že v domácom prostredí si v nedeľu za prispenia príkladnej spolupráce s vodičmi Petrom Ďurecom a Keňanom Labanom Cheruiyotom výkonom 2:15:25 h zlepšil osobný rekord o 34 sekúnd, vďaka čomu získal dôležité body do kvalifikačného rebríčka pre účasť na OH 2020 v Tokiu.

„Dobojoval som to šťastne, do cieľa som dobehol zdravý, zlepšil som si osobák, čo bol môj cieľ, takže som neskutočne šťastný. Škoda len, že som čas nestlačil pod 2:15. Život však ide ďalej, a ak budem zdravý, pokúsim sa o to v ďalšom maratóne,“ vravel Sahajda.

Od vyčerpania sa zrútil

V cieli MMM 2019 sa od vyčerpania zrútil na zem. Okamžite pribehli záchranári s vozíkom, no ich snahu o pomoc ráznym gestom odmietol.

„Po takomto výkone, hoci totálne vyčerpaný, sa predsa nepatrí nechať odviezť sa na vozíku,“ vyhlásil Sahajda, ktorý priznal v rozhovore pre web Slovenského atletického zväzu, že nedeľňajší kvalitný výkon v jeho siedmom maratóne kariéry zanechal stopy: „Všetko ma bolí, cítim sa úplne rozbitý, ale stále pociťujem eufóriu z pekného výsledku. Som rád, že som potešil ľudí, ktorí mi verili. Prišlo mi mnoho gratulácií, za čo všetkým srdečne ďakujem.“

Predstaví sa v Betliari

Tibor Sahajda má za sebou úspešný bežecký rok, počas ktorého si zlepšil osobné rekordy na tratiach od 3000 m až po maratón (s výnimkou 10 km na ceste, pozn.). Ešte má v pláne predstaviť na krosových majstrovstvách Slovenska v Betliari (23. 11.).

„Na európsky šampionát však nepôjdem. Mám toho dosť, pred náročnou jarnou časťou olympijskej sezóny si potrebujem poriadne oddýchnuť a dať sa dokopy,“ dodal 28-ročný vytrvalec.