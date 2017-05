Sajfa s Lujzou pošlú 50 kolegov po špeciálne zásielky

Ku stáliciam Lucii Hablovičovej, Karin Haydu, Robovi Jakabovi sa pridajú aj Marcel Forgáč, Anka Šišková, Martin Korbelič.

Bratislava, 29.5.2017 ( WBN/PR ) – O necelé dva týždne opäť 50 známych osobností šliapne do pedálov. Ako špeciálni cyklokuriéri pomôžu vyzbierať od ľudí i firiem finančné prostriedky na nákup pomôcok pre choré deti. Projekt MISIA sa koná už šiestykrát a pravidelne sa v nej objavuje David Koller, Martin Valihora, Robo Papp, Robo Jakab, či Lucia Hablovičová. Tento rok sa do tímu pridali ďalšie známe tváre. Herečka Anka Šišková, šéfkuchár Martin Korbelič, herečka a stand up komička Lujza, strieborný olympionik, 6-násobný majster sveta Matej Beňuš a mnohí ďalší sa stanú 7. júla špeciálnymi kuriérmi, ktorých si môže zavolať ktokoľvek v hlavnom meste.

„Momentálne dávame dokopy tím jazdcov. V našom špeciálnom kuriérskom tíme je zatiaľ potvrdených 46 osobností.“ Hovorí o prípravách Nikita Slovák, režisér a ambasádor projektu. Trasy a misie jazdcov určujú objednávatelia a riadia sa z dispečingu, ktorý bude v mieste štartu kuriérov na terase hotela Devín. Kvôli zdravotným obmedzeniam budú hlavnými dispečermi bude moderátor Matej „Sajfa“ Cifra a herečka Lujza Garajova-Šrameková. V deň konania budú preberať telefonické objednávky a pomáhať koordinovať výjazdy jazdcov. Certifikáty je možné kúpiť aj priamo od nich na dispečingu Misie 06.

Prípravy na MISIU už trvajú niekoľko týždňov. Pred samotným štartom sú jazdci vybavení špeciálnym oblečením, bicyklami od Kellys, vysielačkami, minerálkami a najmä nádhernými certifikátmi z dielne výtvarníka Petra Stankovičana, na ktoré sa jazdec pri odovzdávaní objednávateľovi podpíše. „Musíme všetko dať dokopy, aby mohli jazdci 7. júna vyštartovať a spolu s verejnosťou pomáhať deťom.“ povedala Monika Kozelová, vedúca projektu a dodáva: „Tento rok sa tešíme z nového partnerstva, ktoré nám zabezpečí hladký produkčný chod a materiálne vybavenie Misie. S Rebuy Stars sme sa dohodli na podpore aj na budúci rok, a tak sa môžeme plne venovať jazdeniu s cieľom pomôcť postihnutým deťom.“

Pomáhame adresne

Zmyslom projektu MISIA – Aby bol svet lepší, je pomáhať. V čom sa však líši od druhých, je jeho adresnosť. Pomáha totiž konkrétnym ľuďom, ktorých si organizátori vybrali. „Naši kuriéri presne vedia, pre koho potia tričká a takisto aj ľudia, čo si ich objednajú majú možnosť zoznámiť sa s ich osudmi. Istým spôsobom, je to možnosť dať druhému časť seba.“ Povedal ambasádor projektu. Že sa peniaze dostanú tam, kde ich potrebujú, hovoria i odkazy na profile MISIE z minulého roka … aj Želka už má svoju hydraulickú vaňu. Veľmi pekne ďakuje celá rodina, nesmierne im pomohla pri opatrovaní Želky pri udržiavaní hygieny. Sociálka im ju trikrát zamietla. Martinko Kováčik už má svoje chodítko , mám odovzdať všetkým veľké poďakovanie …

Objednávajte kuriéra

Cyklokuriérov oblečených v žltých tričkách a s červenými vlajočkami s logom MISIA na bratislavských uliciach 7. júna určite neprehliadnete. Zvyšovaniu ich kondičky, ale hlavne dobrej veci, môžete pomôcť veľmi jednoducho. Stačí, ak napíšete cez facebook MISIA, alebo neskôr telefonicky (0901 771 100, 0901 771 122, 0901 771 133), objednáte si jedného z kuriérov a kúpite si od neho certifikát v hodnote 10 eur. Ak máte záujem, aby vám dokument priniesol konkrétny kuriér z tímu osobností, zaplatíte zaň 50 eur. Zoznam kuriérov MISIE 06 nájdete na facebookovej stránke MISIA – osobnosti kuriérmi.