Saková ocenila hasičov, ktorí zasahovali pri výbuchu plynu v prešovskom bytovom dome (foto)

Všetky rozhodnutia hasičov a ďalších zložiek záchranných služieb prijaté pri tragickom výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, boli podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a členov brannobezpečnostného výboru NR SR prijaté včas, boli rozumné a najlepšie možné.

Záchrana ľudských životov

Ministerka to uviedla vo štvrtok v Prešove pri príležitosti oficiálneho poďakovania sa zasahujúcim hasičom a ďalším záchranárom priamo na hasičskej stanici. Zároveň pri tejto príležitosti udelila tri medaily za hrdinský čin.

Ocenenie dostali traja zasahujúci hasiči za profesionálne zvládnutie mimoriadnej udalosti, pri ktorej významnou mierou prispeli k záchrane ľudských životov.

Prvým oceneným bol veliteľ čaty Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Peter Bartoš. „Za všetky tie správne rozhodnutia, ktoré na mieste zásahu vykonával a vykonal behom sekundy a behom pár minút, čo nám pomohlo zachrániť veľmi veľa ľudských životov, ktoré hasiči počas zásahu evakuovali z horiacej bytovky,“ zdôvodnila Saková.

Zároveň ocenila aj dvojicu hasičov zo stanice v Prešove, ktorí pomáhali s evakuáciou osôb priamo z bytovky, a to veliteľa družstva Tomáša Domena a záchranára – špecialistu Kamila Hloška.

Neoprávnená kritika

„Pod hrozbou toho, že stratia to najcennejšie, že stratia vlastný život, sa výťahovou šachtou bez istenia šplhali až na ôsme poschodie, aby dávali inštrukcie jednotlivým ľuďom, ktorí v tej bytovke a jednotlivých bytoch boli. Aby vedeli, kam sa majú zhromažďovať, že majú ísť k oknám, kde na nich čakajú výškové techniky, prostredníctvom ktorých boli evakuovaní a myslím si, že za tento hrdinský čin sú dnes spravodlivo ocenení,“ podotkla ministerka a dodala, že ďalší ocenení by mali pribudnúť v januári v Bratislave, kde všetkých zasahujúcich príslušníkov záchranných zložiek pozvala.

Saková sa vyjadrila aj k mnohým útokom na zasahujúcich hasičov a uviedla, že hasiči majú jej plnú podporu. „Miesto toho, aby zožali veľký potlesk, chválu a skutočne veľký rešpekt voči ich práci, tak naopak sa dočítali o kritike. Veľmi ma mrzí, že skutočne po tom celom zásahu, ktorý spravili vysoko profesionálne, sedeli na hasičskej stanici a boli smutní z toho, že nie sú naši hrdinovia, ale naopak, že verejnosť ich kritizuje a pokiaľ to takto pôjde ďalej, tak tí ľudia nebudú svoju prácu vykonávať s takým nadšením a sebamotiváciou, ako to vykonávajú dnes. Pretože nie je to ich práca, nie je to ich zamestnanie, ale berú to ako životné poslanie, pretože skutočne ochraňujú životy ľudí,“ zdôraznila ministerka, ktorú mrzia aj viaceré publikované informácie „pseudoodborníkmi, ktorí stoja za páskou a sú od miesta výbuchu pol kilometra a presne hodnotia to, čo majú spraviť.“

Začiatok búracích prác

Hasičom a záchranným zložkám sa poďakovala aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, ktorá odovzdala ministerke ďakovný list mesta.

„Všetky pohľady sa mali v tieto dni upierať na vianočný stromček v centre Prešova, ktorý však ostal zahalený tmou. Chceli sme ho rozsvietiť 6. decembra, no namiesto toho nás v tento deň zasiahlo obrovské nešťastie, na ktoré nebol pripravený nikto z nás. S niečím podobným sa nestretli ani naši skúsení hasiči a zasahujúce zložky. No napriek tomu ani na chvíľu nezaváhali. Vďaka ich profesionalite, odvahe a mimoriadnemu nasadeniu sa podarilo zachrániť 39 ľudí, za čo si všetci zasahujúci hasiči zaslúžia naše obrovské uznanie,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Novinárov zároveň informovala, že sa vyskytli menšie komplikácie s presunom techniky so 67-metrovým ramenom, ktorá je určená na demontáž vrchných poschodí poškodeného bytového domu číslo 7 na Mukačevskej ulici. Jeho doručenie z Čiech, pôvodne plánované na piatkové ráno, sa tak podľa primátorky o pár hodín zrejme oneskorí.

„Keďže ide o nadrozmerný náklad, nie je to také jednoduché, demolovať sa bude môcť hneď, ako sa stroj postaví,“ uviedla Turčanová a dodala, že na rozloženie potrebuje žeriav dva až tri dni. „Čiže, teoreticky, v nedeľu alebo pondelok by mohol začať búrať,“ uviedla primátorka.

V nemocnici už nie je žiadny pacient

Ako agentúre SITA potvrdila hovorkyňa Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove Renáta Cenková, v prešovskej nemocnici už nie je v súvislosti s výbuchom hospitalizovaný žiadny pacient.

„Matka s dieťaťom boli prepustení z oddelenia pediatrie po 48 hodinách a v nemocnici nie sú hospitalizovaní ani pacienti, ktorí ležali na úrazovej chirurgii,“ zdôraznila Cenková. Celkovo v prešovskej nemocnici ošetrili 17 pacientov, jeden z nich bol hasič.

Piatkové nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 120 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s použitím 50 kusov hasičskej techniky.

Ako dodala Saková, zasahovalo aj približne 100 príslušníkov policajného zboru, zhruba 15 príslušníkov Horskej záchrannej služby a na mieste boli aj zdravotníci, príslušníci Červeného kríža a samaritáni. V Prešove naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia.