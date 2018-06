Salah vracia úder Ramosovi za vyjadrenia po finále Ligy majstrov

LIVERPOOL 9. júna (WebNoviny.sk) – Slovná prestrelka medzi hráčmi FC Liverpool a Sergiom Ramosom, zdá sa, nekončí. Po nevyberanej reakcii Roberta Fimina, ktorý označil obrancu Realu Madrid za idiota, sa rozhodol prehovoriť aj Mohamed Salah.

Útočník „The Reds“, respektíve jeho súboj so španielskym reprezentantom vlastne odštartovali celú konfrontáciu. LFC podľahol Realu 1:3.

Petície za dodatočný trest pre Ramosa

Dvadsaťpäťročný egyptský reprezentant Salah nedohral májové finále Ligy majstrov po tom, ako sa zranil v súboji s Ramosom. V strete si poškodil väzy v ramene. Zdravotný stav najväčšej hviezdy Egypta, tesne pred majstrovstvami sveta, vzbudil obavy aj hnev jeho fanúšikov.

Objavili sa petície za dodatočné potrestanie Ramosa i nezmyselná žaloba v podaní tamojšieho právnika. Tridsaťdvaročný kapitán Realu Madrid sa márne bránil, že nikoho nechcel zraniť, nepomohlo.

Naopak, objavili sa ďalšie informácie a obvinenia, že úmyselne udrel do hlavy brankára Angličanov Lorisa Kariusa. Ten podľa lekárov zrejme utrpel otras mozgu, pre ktorý sa dopustil hrubých chýb pri dvoch góloch „bieleho baletu“. Sergio Ramos to označil za nezmysel a ironicky podotkol, že či náhodou jeho pot nespôsobil chrípku Robertovi Firminovi.

Egypt sa predstaví na MS po 28 rokoch

Ramos v poslednom rozhovore dokonca uviedol, že ak by Salah dostal injekciu, mohol vo finále pokračovať. Toto tvrdenie však vyvrátil samotný útočník.

„Môj názor je, že je dobre, keď človek, ktorý vás rozplače, vás dokáže aj rozosmiať. Možno mi vie povedať aj to, či stihnem šampionát,“ povedal s dávkou irónie Salah pre denník Marca a dodal: „Bol to najhorší okamih v kariére. Keď som spadol na zem, zmietala so mnou bolesť aj obavy. Zároveň hnev i smútok nad tým, že nemôžem pokračovať vo finále LM.“

Na to, že zranenie môže ohroziť jeho štart na blížiacich sa MS si spomenul až po istom čase: „Možnosť, že zmeškám majstrovstvá mi došla až neskôr, bolo to devastujúce.“ Egypt sa predstaví na MS po 28 rokoch.

Napriek prvotnému pesimizmu, lekárske testy neobjavili zásadné poškodenia a Salahovi dali nádej. Podľa lekárov by sa mal dať dohromady v priebehu troch týždňov a stihnúť pomôcť svojej krajine ešte v základnej skupine, hoci zrejme nezasiahne do prvého duelu Egypta s Uruguajom 15. júna. „Cítim sa lepšie, dúfam, že stihnem aj otvárací zápas, ale to bude záležať najmä na tom, v akom stave budem potom.“